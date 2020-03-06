Экономика

Газета.RuГазета.RuЦена на золото достигла максимума за последние семь лет

Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Цена золота достигла пика за 7 лет

Интерфакс06 марта в 10:26

Золото дешевеет более чем на 1% после утреннего роста, корректируясь на статистике из США

ПРАЙМ06 марта в 11:52

Цена на золото достигла максимума за последние семь лет

Газета.Ru06 марта в 10:47

Из-за коронавируса рынок перешел на золото: цены на максимуме с 2013-го

РБК07 марта в 07:53

Цена золота достигла максимума за семь лет

ГЛАС.RU06 марта в 03:31

Цена золота выросла до максимума за 7 лет

БИЗНЕС Online06 марта в 11:29

«Открытие Research»: из-за коронавируса цена золота может достичь 1900 долларов

Деловой квартал (Красноярск)05 марта в 22:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Финансы

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Интерфакс 02:43
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17

Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
ТАСС вчера в 17:07
Политика

RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»

Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
RT на русском вчера в 13:32
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в Казани

ГТРК Самара вчера в 09:03
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил американский прокат

Культуромания 04:39
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС вчера в 05:13
Экономика

В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT падение цен на нефть более чем на 30% после заседания ОПЕК+, которое завершилось выходом России из сделки.
RT на русском 04:55
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Экономика

Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%

Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
Коммерсантъ 05:16
Спорт

Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии

РБК вчера в 09:40
Игры

Ютубер случайно опубликовал геймплей королевской битвы Call of Duty: Warzone

Блогер Chaos по ошибке выложил в общий доступ геймплейный ролик королевской битвы в Call of Duty: Warzone.
Cyber.sports.ru 05:00
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
News.ru 01:11
Энергетика

Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть

Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Ведомости 04:09
Шоу-бизнес

Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены

Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
РЕН ТВ 04:52
Происшествия

Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину

REGNUM вчера в 12:47
Происшествия

Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:05
Общество

Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в России

"За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге", - указано в сообщении.
Газета.Ru 07 марта в 09:09
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания вчера в 03:41
Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Происшествия

В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек

Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
РИА Новости 03:14
Экономика

Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%

Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
RT на русском 05:04
Футбол

Лэмпард: «Травмы помогли „Челси“ обыграть „Эвертон“»

Возможно, травмы помогли нам в этом плане.
Soccer.ru 01:44
Общество

Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено

Российская газета вчера в 12:02
Происшествия

В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине

Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
РИА Новости 04:15
Политика

Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Ореанда-Новости 07 марта в 11:26
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное