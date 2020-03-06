Экономика
Газета.RuЦена на золото достигла максимума за последние семь лет
Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.
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«Открытие Research»: из-за коронавируса цена золота может достичь 1900 долларов
Деловой квартал (Красноярск)05 марта в 22:22
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Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
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В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
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RT публикует расшифровки разговоров фигурантов дела «Сети»
Как утверждает защита фигурантов дела «Сети», аудиозапись велась с целью провокации.
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Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни
Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
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В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Экономика
В Госдуме прокомментировали падение цен на нефть после заседания ОПЕК+
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Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Экономика
Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%
Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
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Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Игры
Ютубер случайно опубликовал геймплей королевской битвы Call of Duty: Warzone
Блогер Chaos по ошибке выложил в общий доступ геймплейный ролик королевской битвы в Call of Duty: Warzone.
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России
Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
Энергетика
Fitch сообщило об угрозе девальвации в России из-за цен на нефть
Падение цен на нефть до $30 за баррель грозит России бюджетным дефицитом и девальвацией, отмечает аналитик рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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Степаненко пошутила о разводе с Петросяном со сцены
Советская и российская артистка эстрады Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила со сцены об их расставании.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Происшествия
Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Общество
Четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены в России
"За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации – трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге", - указано в сообщении.
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Происшествия
В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Экономика
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
Футбол
Лэмпард: «Травмы помогли „Челси“ обыграть „Эвертон“»
Возможно, травмы помогли нам в этом плане.
Общество
Строительство высокоскоростной магистрали «Москва-Казань» отложено
Происшествия
В Воронежской области пьяный водитель сбил семью на обочине
Водитель, по предварительным данным, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбил в Воронежской области семью из пяти человек, в результате чего двое, в том числе ребенок, погибли и трое пострадали, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
Политика
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое Общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство газопровода «Северный поток-2», пишет RT.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.