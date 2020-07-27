Цена на золото подскочила 27 июля вечером до рекордной величины - $1945 за тройскую унцию - на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР.

Цена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга

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