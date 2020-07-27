Экономика
ТАССЦена на золото достигла рекордного значения на бирже Йоханнесбурга
Цена на золото подскочила 27 июля вечером до рекордной величины - $1945 за тройскую унцию - на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:17, Ашберн
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Происшествия
Молния попала в двоих мужчин на юго-западе Москвы
Двое отдыхающих на берегу Мещерского пруда на юго-западе Москвы едва не пали жертвой молнии – она ударила в навес, под которым от дождя прятались мужчины.
Вести.Ru 11:21
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Фигурное катание
Юлия Липницкая стала мамой и показала дочь
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой. На своей странице в Instagram она опубликовала фото дочери.
РЕН ТВ 15:58
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Кино
Умерла звезда «Унесенных ветром» Оливия де Хэвилленд. Ей было 104 года
Одна из самых известных звезд «золотого века» Голливуда скончалась в Париже по естественным причинам.
Evo-rus.com 05:59
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио.
Piter.tv 07:53
Футбол
«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21
«Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.
Sports.ru 13:50
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Здоровье
Рошаль о деле Сушкевич и Белой: Бастрыкина подставили его подчиненные
«Учитывая доказанную подделку документов по настоянию исполняющего обязанности главного врача родильного дома Белой, считаю, что ее следует лишить врачебного диплома», – заявил Рошаль.
Vademecum 04:26
Общество
Полиция составила протокол на «Радио Свобода» по статье о фейках
Генпрокуратура 30 апреля обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать материал, признав содержащуюся в нем информацию о "принудительной эвтаназии" фейковой.
Интерфакс 11:39
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:33
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд
Комсомольская правда вчера в 19:04
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Шоу-бизнес
Причиной резкого похудения Лолиты назвали бандажирование желудка
Плахотин подчеркнул, что бандажирование помогает сильно уменьшить объем желудка, при этом ничего не удаляя.
iReactor 10:56
Экономика
Госдума может обязать банки сообщить о минимальной ставке по вкладам
На банки возлагается обязанность по раскрытию сведений в договоре вклада, а также в местах оказания услуг и на своем официальном сайте в интернете информации о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
REGNUM 09:02
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Кино
Премьера «Довода» Кристофера Нолана перенесена на 26 августа
Премьеру одного из самых ожидаемых фильмов года «Довод» (Tenet) режиссера Кристофера Нолана перенесли на 26 августа.
Ридус 15:17
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Неожиданной для всех Apple дополнила свой интернет-магазин новым аксессуаром в виде кабеля Thunderbolt 3 Pro.
The GEEK 15:23
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Футбол
Клопп стал лучшим тренером АПЛ по версии коллег
Газета.Ru 15:36