Экономика

ТАССТАССЦена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
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Цена на золото обновила максимум

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Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

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