Экономика
ТАССЦена на золото обновила максимум
Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
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Политика
Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры
Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.
Здоровье
В Китае зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом
Национальная комиссия по здравоохранению Китая зафиксировала повторные случаи заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Культура
HBO подтвердил выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья».
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Политика
Лавров прокомментировал удары российской авиации в Идлибе
Накануне сообщалось, что боевые самолеты оенно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара провинции Идлиб.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Космос
Камеры NASA зафиксировали преследующий МКС НЛО
Камера NASA обнаружила НЛО, который парил недалеко от МКС.
Происшествия
В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»
Происшествия
На Маврикий не пускают пассажиров из Италии из-за коронавируса
Власти Маврикия не пропустили в страну около 70 пассажиров самолета авиакомпании Alitalia, которые прибыли с севера Италии, сообщает La Repubblica.
Происшествия
Китаец почувствовал недомогание в парижском полицейском участке
Сотрудники правоохранительных органов Парижа заблокировали полицейский участок в 13 округе французской столицы.
Авто
Renault Twingo ZE представлен официально
Если электрическая аккумуляторная батарея Forfour имеет мощность 17,6 кВт-ч, Twingo ZE с ее аккумуляторной батареей 22 кВт-ч имеет более длительный электрический пробег.
Кино
Дональд Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
Армия и оружие
Россия совершит наблюдательный полет над Турцией
Полет организован в рамках Договора по открытому небу. Россия совершит наблюдательный полет над Турцией.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Космос
Рогозин заявил о поставках воронежским предприятием деталей для Boeing
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Авто
Пикап GMC превратили в 710-сильного монстра с клиренсом 37 сантиметров
Геометрическая проходимость внедорожника не мешает пикапу быть быстрым на асфальте: 710-сильный GMC Sierra разгоняется с места до 96 километров в час за 4,3 секунды — сравнимо с динамикой дорестайлинговой Toyota Supra GR с трёхлитровым мотором.
Гаджеты
Смартфон Essential PH-1 получит Android 11
Новость о предстоящем выпуске Android 11 для Essential PH-1 была подтверждена Жаном Батистом-Теу (Jean Baptiste-Theou), ведущим специалистом по системному программному обеспечению в Essential.
Кино
«Лед 2» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Фильм режиссера Жоры Крыжовникова "Лед 2" собрал в российском прокате с 14 февраля свыше 1 млрд рублей.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Политика
Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN.
Кино
На канале «Россия 1» состоится телевизионная премьера фильма «Герой» Карена Оганесяна
В остросюжетном российском боевике «Герой» от режиссера Карена Оганесяна главный герой Андрей (Александр Петров) оказывается в центре беспощадной шпионской игры.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Армия и оружие
Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением
Президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжит направлять во все виды войск новейшее вооружение и технику.