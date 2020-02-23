Экономика

ТАССТАССЦена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Цена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
ТАСС05:00

Подробнее о событии

Цена на золото обновила максимум

ТАСС05:00

Стоимость золота обновила максимумы с 2013 года

АБНвчера в 12:49

Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ru06:47

Цена на золото вновь обновила максимум

News.ru05:39

Цена на золото обновила февральский максимум

Аргументы и Факты09:41

Цены на золото обновили максимум

Профиль08:08

Коронавирус поднял цены на золото: так считают эксперты

TV BRICSвчера в 16:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Экономика

«Аграрная сверхдержава»: Украина за 10 лет нарастила экспорт зерна в 4 раза

Украина в течение последних 10 лет нарастила объемы экспорта зерновых культур в общем в 4 раза.
REGNUM 07:00
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Lenta.ru 09:09
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Культура

Леонид Парфенов представит в Екатеринбурге фильм «Русские грузины»

ТАСС 21 февраля в 16:34
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал редкое фото без усов

МИР 24 11:56
Музыка

Букмекеры прочат Украине 21-е место на Евровидении

По прогнозам букмекеров Украина может занять 21-е место на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
News.ru вчера в 08:46
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Футбол

Президент «Ювентуса»: приоритетная задача для Италии — охрана здоровья населения

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о возможном проведении матча чемпионата Италии с «Интером» без зрителей.
Чемпионат 13:45
Футбол

Гендиректор «Сочи» подтвердил трансфер Имбула

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил, что переход в команду конголезского полузащитника Ганелли Имбула — дело времени.
Metaratings 11:01
Здоровье

В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess

Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Татарстан-24 08:50
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Общество

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

ТАСС 12:42
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Общество

На улице Мира дорогу пешеходам снова преградило упавшее дерево

Попытку перекрыть проход совершило дерево. Оно, видимо, треснуло у самого корня, вытянулось в сторону аллеи на улице Мира.
ПензаИнформ 10:35
Политика

В Лондоне открываются слушания об экстрадиции Ассанжа в США

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
ТВ Центр 03:31
Политика

Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году

Отмечается, что президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Вечерняя Москва 12:13
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Армия и оружие

В США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Американский эсминец Ross, оснащенный системами Aegis, вошел в Черное море в рамках проведения "операций по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности на море".
РИА Новости вчера в 21:31
Происшествия

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Киеве

В Киеве маршрутка влетела в грузовик, в результате чего пострадали 12 человек.
Газета.Ru 13:20
Политика

Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
РИА Новости 13:41
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 11:16
Гаджеты

Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе

В прошлом году в Китае представили смартфон Honor V30 Pro. Сейчас он занимает третье место в рейтинге камер DxOMark.
Ferra 13:04
Киберспорт

Онлайн PUBG за два года упал с полутора миллионов до 250 тысяч игроков

За два года PlayerUnknown's Battlegrounds потеряла большое количество игроков — за этот период средний онлайн «королевской битвы» опустился с 1,58 млн до 257 тыс. пользователей.
CyberSport.ru 06:55
Футбол

Если азар перенесет операцию, то пропустит остаток сезона

Напомним, что футболист получил травму во время матча чемпионата Испании против "Леванте".
Газета.Ru 12:18
Экономика

Уже более 17 тысяч заявок поступило на льготную сельскую ипотеку

С 2020 года жители сельских территорий смогут улучшить жилищные условия по специальной льготной программе.
РИА Новости 00:00
Шоу-бизнес

Певица Maruv жестко ответила на критику за поздравление с 23 Февраля

Газета.Ru 12:17
Армия и оружие

В штабе ООС заявили, что НМ ЛДНР обстреляли свои же позиции с применением 122-мм орудий

Украинская сторона в очередной раз обвинила силы ЛДНР в осуществлении обстрелов.
Военное обозрение вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Армия и оружие

Израиль заявил, что нанес удар по целям «Исламского джихада» в Сирии

Очередное обострение на границе палестинского анклава началось после того, как утром в воскресенье израильские военные нанесли удар по группе палестинцев, которые, как заявили в армии Израиля, пытались заложить взрывное устройство у разделительного забора.
РИА Новости вчера в 18:24
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное