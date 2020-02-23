Экономика

ТАССТАССЦена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию.
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с чего всё началось

Цена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
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Цена на золото обновила максимум

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Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности

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Стоимость золота на нью-йоркской бирже преодолела исторический максимум

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Цены на золото обновили максимум

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Считающаяся самой полезной и диетической гречневая каша, оказывается, подходит далеко не всем.
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Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
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Опрос показал отношение украинцев к происходящему в стране

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Киев отреагировал на слова Путина об объединении

Ранее «Рамблер» сообщал, что президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Украины невыгодно некоторым странам, поскольку создает им глобального конкурента.
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В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

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Президент США Дональд Трамп получил в 2018 году от президента РФ Владимира Путина набор из 12 серебряных монет, посвященных Чемпионату мира по футболу в России, следует из опубликованного в понедельник в Федеральном реестре США перечня подарков, полученных сотрудниками федеральных органов власти от властей иностранных держав.
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Рейтинг партии Зеленского упал ниже сорока процентов

Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" на Украине всего за месяц рухнул почти на десять процентов.
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195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
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Сенатор Алексей Пушков упрекнул президента США Дональда Трампа в бездействии после заявления американского лидера о необходимости примирения России и Украины, сообщает Газета.ru Пушков написал в Twitter, что заявление президента США — пустая болтовня, не подкрепленная никакими действиями со стороны Вашингтона.
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Выпущен первый компактный PC на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian

На этой неделе компания Ruijie Networks, специализирующаяся на сетевых технологиях, выпустила свой первый мини-PC с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.
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Определился состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на чемпионат Европы 2020 года.
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Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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