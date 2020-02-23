Экономика
ТАССЦена на золото обновила максимум
Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Армия и оружие
Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой
Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Общество
Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Футбол
Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца»
Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм. В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось до пяти
Число погибших в Италии от коронавируса Covid-19 увеличилось до пяти, сообщает ТАСС.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Политика
Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%
Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Гаджеты
Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD
Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.
Политика
Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля
Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
Гаджеты
Huawei привезёт главного конкурента iPad Pro в Россию
Стало известно, что компания привезёт главного конкурента iPad Pro в Россию.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Авто
Anglo American построит крупнейший водородный автомобиль в мире
Британская компания Anglo American работает над созданием карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим в мире автомобилем на водородном топливе.
Футбол
«Крылья Советов» официально представили новичков команды
В понедельник на «Самара Арене» состоялось официальное представление новичков «Крыльев Советов».
Кино
«Соник в кино» собрал более $200 млн в международном прокате
По итогам выходных «Соник в кино» стал лидером проката в США. За три дня в домашнем прокате фильм о синем ежике собрал $26,3 млн.
Общество
Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая
Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Хоккей
Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина на Востоке
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» уступил рижскому «Динамо» со счетом 1:2. После этого в Восточной конференции определились все участники плей-офф Кубка Гагарина.
Футбол
«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна
Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что римляне планируют выкупить права на защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
Технологии
Браузер Microsoft Edge для iOS получил две новые функции
Новая версия 44.13.1 приносит две свежие функции, призванные повысить привлекательность продукта для пользователей iOS.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Общество
МВД создаст систему поиска преступников через камеры по татуировкам
МВД работает над созданием системы для поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения.
Происшествия
Экстренный карантин объявлен в комиссариате полиции в Париже
Экстренный карантин объявлен санитарными властями в комиссариате полиции 13-го округа Парижа в связи с угрозой распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Армия и оружие
Военный эсминец США вошел в Черное море
Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Саратов встречает масленицу. Традиции и рецепт блинов
Кино
В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»
На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».