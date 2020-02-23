Экономика

ТАССТАССЦена на золото обновила максимум

Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов. В понедельник апрельские фьючерсы на золото на нью-йоркской бирже Comex дорожали на 2,52% - до $1690,2 за тройскую унцию. Максимально цена поднималась до $1691,7.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Цена на золото обновила максимум

ТАСС05:00

Цена на золото обновила максимум на фоне коронавирусной опасности

Газета.Ru06:47

Стоимость золота обновила максимумы с 2013 года

АБНвчера в 12:49

Цена на золото вновь обновила максимум

News.ru05:39

Стоимость золота на нью-йоркской бирже преодолела исторический максимум

Красная весна06:34

Цены на золото обновили максимум

Профиль08:08

Золото дорожает более чем на 2% на новостях по коронавирусу

ПРАЙМ04:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Армия и оружие

Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:01
Общество

Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля

Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
REGNUM вчера в 12:23
Происшествия

В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме

Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
РИА Новости 07:16
Шоу-бизнес

Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

Lenta.ru 09:02
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru вчера в 01:02
Футбол

Мартинес: «Азар выбыл минимум на три месяца»

Часть нынешнего сезона Азар уже пропустил из-за травм. В сезоне Примеры игрок провел десять матчей.
Бомбардир.ру 07:07
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Италии увеличилось до пяти

Число погибших в Италии от коронавируса Covid-19 увеличилось до пяти, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ 08:40
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Политика

Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:43
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Гаджеты

Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD

Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.
Красная весна вчера в 10:37
Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Гаджеты

Huawei привезёт главного конкурента iPad Pro в Россию

Стало известно, что компания привезёт главного конкурента iPad Pro в Россию.
Ferra 08:30
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Авто

Anglo American построит крупнейший водородный автомобиль в мире

Британская компания Anglo American работает над созданием карьерного грузовика массой 290 тонн, который станет крупнейшим в мире автомобилем на водородном топливе.
Автоновости дня 01:50
Футбол

«Крылья Советов» официально представили новичков команды

В понедельник на «Самара Арене» состоялось официальное представление новичков «Крыльев Советов».
Матч ТВ 09:03
Кино

«Соник в кино» собрал более $200 млн в международном прокате

По итогам выходных «Соник в кино» стал лидером проката в США. За три дня в домашнем прокате фильм о синем ежике собрал $26,3 млн.
Красная весна 04:17
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Общество

Опрос: 74% украинцев не поддерживают протесты из-за эвакуации граждан из Китая

Эвакуированных из Китая граждан Украины должны были разместить на карантин в санатории в посёлке Новые Санжары.
Говорит Москва 08:15
Хоккей

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина на Востоке

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» уступил рижскому «Динамо» со счетом 1:2. После этого в Восточной конференции определились все участники плей-офф Кубка Гагарина.
Спорт-Экспресс 06:55
Футбол

«Рома» намерена выкупить права на Смоллинга и Мхитаряна

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека сообщил, что римляне планируют выкупить права на защитника Криса Смоллинга и хавбека Генриха Мхитаряна.
Metaratings 04:19
Технологии

Браузер Microsoft Edge для iOS получил две новые функции

Новая версия 44.13.1 приносит две свежие функции, призванные повысить привлекательность продукта для пользователей iOS.
3DNews 09:11
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 08:24
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Общество

МВД создаст систему поиска преступников через камеры по татуировкам

МВД работает над созданием системы для поиска преступников с помощью городских камер видеонаблюдения.
RT на русском 06:50
Происшествия

Экстренный карантин объявлен в комиссариате полиции в Париже

Экстренный карантин объявлен санитарными властями в комиссариате полиции 13-го округа Парижа в связи с угрозой распространения коронавируса.
REGNUM 09:24
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ 05:16
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Общество

Саратов встречает масленицу. Традиции и рецепт блинов

Саратов 24 02:00
Кино

В Сети появился трейлер мультсериала «Трансформеры»

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликован первый трейлер мультсериала «Трансформеры: Война за Кибертрон».
RuNews24.ru вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное