Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений.
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Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.
Интерфаксвчера в 15:35

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Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

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Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Интерфаксвчера в 15:35
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Полицейские привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима из-за ситуации с коронавирусом в Калининграде, материалы направлены в мировые суды, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
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Глава Кунгура после возвращения из ОАЭ подал в отставку

Глава Кунгура Сергей Гордеев решил уйти с поста после возвращения из отпуска в ОАЭ.
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Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу

Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
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Бумага, дети и собаки: спортсмены показывают, как тренироваться дома

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
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