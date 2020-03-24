Экономика
КоммерсантъЦена на золото показала самый высокий дневной рост в истории
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.Интерфаксвчера в 15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 07:19, Ашберн
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Политика
Бывший глава Роскомнадзора назначен гендиректором «Газпром-медиа»
Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров решением совета директоров назначен гендиректором «Газпром-Медиа Холдинг», сообщает пресс-служба компании.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Шоу-бизнес
Виктория Боня повеселилась на вечеринке экс-избранника Алекса Смерфита
Экс-избранник Бони закатил грандиозную вечеринку на Лазурном берегу по случаю дня рождения.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent ускорила рост
Цены на нефть ускорили темпы роста. Баррель марки Brent во вторник, 24 марта, дорожает более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Общество
В Башкирии выявлены первые три случая заражения коронавирусом
Как пишет глава Башкирии Радий Хабиров на своей странице во «ВКонтакте», двое заболевших прилетели из Франции, а еще один регулярно посещал Москву.
Общество
В России подскочили продажи презервативов
Продажи презервативов в России за последнюю неделю выросли более чем на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Общество
Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции
В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Общество
В Испании за сутки от коронавируса умерли 462 человека
Число погибших от коронавируса в Испании за сутки достигло 462, число заразившихся увеличилось на 4,5 тысячи, сообщили в Минздраве королевства.
Общество
Джонсон объявил карантин в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о начале в стране карантина, который продлится не менее трех недель.
Футбол
ЦСКА отдал Нисимуру в аренду японскому клубу
Японский форвард Такума Нисимура, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, вернулся к себе на родину.
Общество
В Калининграде пятерых нарушителей карантина привлекут к суду
Полицейские привлекли к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима из-за ситуации с коронавирусом в Калининграде, материалы направлены в мировые суды, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
Общество
Эксперты назвали тех, кто чаще всего заражается коронавирусом в РФ
Большинство заболевших в России являются представителями среднего класса.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Общество
Кадыров приказал закрыть все рестораны и кафе в Чечне из-за вируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров распорядился закрыть все рестораны, кафе и места массового скопления людей в республике после выявления трех случаев с подозрением на коронавирус.
Общество
В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса
В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
Общество
Более 80% российских школ ушли на каникулы 23 марта
Свыше 80% школ в России ушли на каникулы с 23 марта, в остальных продолжается учебный процесс.
Общество
Глава Кунгура после возвращения из ОАЭ подал в отставку
Глава Кунгура Сергей Гордеев решил уйти с поста после возвращения из отпуска в ОАЭ.
Здоровье
Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу
Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
Спорт
Бумага, дети и собаки: спортсмены показывают, как тренироваться дома
Политика
Жители Италии заменили флаги ЕС на российский триколор
Авто
В Сети показали салон нового кроссовера Hyundai Tucson
Судя по представленным изображениям, новое поколение Hyundai Tucson обзаведётся таким же рулевым колесом, как и обновлённые модели Elantra и Sonata.
Общество
В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.
Путешествия
Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта
В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Поморье на 45% превысила эпидпорог
В Архангельске на прошлой неделе зарегистрировано 4861 случайев ОРВИ и 15 случаев гриппа.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.