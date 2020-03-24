Экономика
КоммерсантъЦена на золото показала самый высокий дневной рост в истории
Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений.
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Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.Интерфаксвчера в 15:35
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