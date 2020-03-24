Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений.
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с чего всё началось

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.
Интерфаксвчера в 15:35

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Исторические рекорды золота

Вести.Ruвчера в 22:36

Золото рекордно подорожало на планах ФРС напечатать миллиарды долларов

ИА Новороссиявчера в 16:16

Цена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Коммерсантъвчера в 16:59

Цена золота показала самый высокий дневной рост за всю историю

Профильвчера в 16:19

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Аргументы и Фактывчера в 17:50

Стоимость золота достигла самого высокого дневного показателя в истории

БИЗНЕС Onlineвчера в 16:15

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Интерфаксвчера в 15:35
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Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
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Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Авто

Volkswagen приостановит сборку автомобилей в России

Российские заводы группы Volkswagen c 30 марта по 10 апреля приостановят производство из-за нехватки компонентов, поставляемых с европейских заводов, сообщили в пресс-службе компании, пишет ТАСС.
Ведомости 06:31
Общество

Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Известия вчера в 16:53
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Кино

Вышел трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер

Культуромания 09:08
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Народные новости вчера в 10:21
Здоровье

Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru вчера в 13:26
Происшествия

В Татарстане выявили новый случай коронавируса

Новый случай заражения коронавирусом выявлен у жительницы Татарстана, вернувшейся из Аргентины транзитом через Москву, она чувствует себя хорошо, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 07:24
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Игры

Хидэо Кодзима сыграл в Half-Life: Alyx

Японский геймдизайнер и создатель Kojima Productions Хидэо Кодзима поиграл в Half-Life: Alyx и написал об этом в твиттере, опубликовав несколько фотографий.
CyberSport.ru 05:06
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Здоровье

Россиянка рассказала о коронавирусе в Испании. «У нас медсестры уже умирают»

Россиянка, которая живет сейчас на юге Испании в Андалусии рассказала о массовых волнениях из-за коронавируса заграницей.
URA.Ru 03:29
Космос

Астрономы нанесли на карту ближайшие межзвездные облака

V-kosmose.com вчера в 10:37
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Huawei предлагает окружить тыльную камеру смартфона сенсорным дисплеем

Компания Huawei, по информации ресурса LetsGoDigital, размышляет над оригинальным решением для смартфонов: речь идёт об использовании тыльного кольцеобразного дисплея.
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Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Футбол

Кокорин признан лучшим игроком марта в РПЛ

ProstoProSport 05:26
Общество

В Москве в реанимации находятся 20 пациентов с коронавирусом

Всего, по данным за прошедшие сутки, в России было 438 инфицированных. Сегодня сообщалось о смерти пожилой женщины в больнице в Коммунарке.
Эхо Москвы 07:05
Политика

Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17

Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Новые Ведомости 05:41
Общество

Почти 1,8 миллиона жителей Москвы попадают под указ о самоизоляции

В настоящий момент в Москве, по данным департамента труда из социальной защиты, проживает почти 1 миллион 800 тысяч граждан старше 65 лет, большинству из них предписана самоизоляция указом мэры Москвы Сергея Собянина, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:54
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке дал совет Путину по борьбе с коронавирусом

В России, по последним данным, число зараженных коронавирусом увеличилось до 495 человек.
Lenta.ru 10:19
Наука

В Австралии найден самый древний предок почти всех животных

Древнее животное, названное Ikaria wariootia, представляет собой червеобразное существо размером с рисовое зерно, и оно, по-видимому, является самым древним примером билатеральной симметрии тела, которая с тех пор характерна для значительной части животных.
Замана 08:22
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
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