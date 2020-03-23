Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦена на золото показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле этого года на нью-йоркской бирже Comex в понедельник, 23 марта, выросли на 5,7%, или на $84,7, до $1569,3 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю историю наблюдений.
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с чего всё началось

Цена золота показала самый высокий дневной рост в истории

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле в понедельник росли на $84,7 за унцию или 5,7%, до $1569,3. В долларовом выражении это самый высокий дневной рост за всю истории наблюдений, с 1984 года, а в процентном - с марта 2009-го, подметил MarketWatch.
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Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
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Соединённые Штаты урезают помощь Афганистану на $1 млрд после того, как афганское руководство не смогло договориться о создании инклюзивного правительства.
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В США назвали российский газотурбинный танк Т-80 ошибкой

В годы Холодной войны, как пишет The National Interest, в случае войны с НАТО Т-80 могли достичь Ла-Манша менее чем за неделю — всего за пять дней.
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