Экономика

REGNUMREGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

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Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:09

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ04:41

Экономист объяснил рекордные цены на золото

RT на русскомвчера в 12:32

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ru08:06

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБКвчера в 11:10
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Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Открытый Нижний 03:20
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Общество

Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября

Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
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Причиной взрыва в порту Бейрута назвали халатность рабочих

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Шоу-бизнес

Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини

На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
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Экономика

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
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Авто

Porsche отзывает в России более 400 кроссоверов Cayenne

Деловое.ТВ 09:55
Экономика

Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
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Происшествия

Первый самолет МЧС России вылетел в Бейрут для помощи после взрыва

РБК 09:53
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
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Политика

Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
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Политика

Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия

Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве

По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
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Шоу-бизнес

Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление

Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым

Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Общество

Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия

Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.
Интерфакс вчера в 20:03
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Политика

Патрушев сравнил интернет-цензуру на Западе с пропагандой Геббельса

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что антироссийская пропаганда и интернет-цензура на Западе повторяют геббельсовские приемы.
Финансовая газета 10:33
Экономика

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
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Авто

АвтоВАЗ назвал скидки на автомобили Lada в РФ в августе

Автоновости дня 04:59
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Политика

В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса

В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
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Происшествия

В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова

Российская газета 07:53
Гаджеты

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов Galaxy Note20

РБК 10:10
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Происшествия

Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
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Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса

Чемпионат вчера в 15:03
Происшествия

Российской чиновнице объявили войну из-за дома на пляже

Lenta.ru 09:14
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Армия и оружие

Патрушев объяснил цель американской бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Взгляд.ру 09:39
Общество

В Пермском крае частично снят режим самоизоляции

Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
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Кино

Десять фильмов снимут в Пермском крае в ближайшие два года

Планируется, что в Пермском крае в 2020 – 2021 годах пройдут съемки десяти российских фильмов.
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Происшествия

Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
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Общество

Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России

Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
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Политика

Армения ограничила вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13
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Как работают Яндекс.Новости?
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