Экономика
REGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево
Открытый Нижний 03:20
Общество
Фигурантам дела Baring Vostok продлили домашний арест до 13 ноября
Мосгорсуд продлил до 13 ноября домашний арест основателю фонда Baring Vostok, гражданину США Майклу Калви и остальным фигурантам уголовного дела о растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный".
Интерфакс 10:16
Шоу-бизнес
Живой Кен впервые после 80 операций показал свое тело в бикини
На свое сомнительное преображение Алвес уже потратил более 600 тыс. фунтов стерлингов и, очевидно, останавливаться не собирается.
Wday.ru 03 августа в 09:03
Экономика
Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России
В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru 09:06
Авто
Porsche отзывает в России более 400 кроссоверов Cayenne
Деловое.ТВ 09:55
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера в среду.
РИА Новости 07:58
Политика
Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться
В среду на встрече с молодыми кандидатами ЕР, участвующими в выборах разного уровня, Медведев высказался о ситуации в Хабаровске.
РИА Новости 09:44
Происшествия
Задержан проректор МГУ Гришин по делу о преднамеренном банкротстве
По данным телеканала РЕН ТВ, Гришин является проректором Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) по общим вопросам и бывшим главой Минстроя в Самарской области.
Известия 09:41
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал, сколько получает за получасовое выступление
Недавно музыкант показал, сколько получает за получасовое выступление под плюс, то есть за исполнение треков с частичным использованием фонограммы.
RuNews24.ru вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Российская певица Полина Гагарина впервые подтвердила, что развелась со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.
News.ru 09:07
Общество
Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия
Высший совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал кабинету министров объявить в столице двухнедельное чрезвычайное положение.
Интерфакс вчера в 20:03
Политика
Патрушев сравнил интернет-цензуру на Западе с пропагандой Геббельса
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев высказал мнение, что антироссийская пропаганда и интернет-цензура на Западе повторяют геббельсовские приемы.
Финансовая газета 10:33
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Авто
АвтоВАЗ назвал скидки на автомобили Lada в РФ в августе
Автоновости дня 04:59
Политика
В Европе возникли четыре вопроса к российской вакцине от коронавируса
В начавшейся по всему миру гонке за вакциной от коронавируса лидирует Россия.
Lenta.ru 10:24
Происшествия
В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
Происшествия
Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту.
РБК 07:12
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Общество
В Пермском крае частично снят режим самоизоляции
Пермь, 5 августа 2020, 15:46 — REGNUM В Пермском крае отменён режим самоизоляции, который действовал более четырёх месяцев.
REGNUM 08:46
Кино
Десять фильмов снимут в Пермском крае в ближайшие два года
Планируется, что в Пермском крае в 2020 – 2021 годах пройдут съемки десяти российских фильмов.
NewInform 02:34
Происшествия
Начальник следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов выходит на пенсию по выслуге лет, пишет "Ъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:43
Общество
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
Швейцария вычеркнула Россию из списка стран и регионов, прибывающим из которых необходимо пройти обязательный десятидневный карантин.
Российская газета 09:40
Политика
Армения ограничила вещание российских телеканалов
Президент Армении Армен Саркисян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", ограничивающий вещание иностранных телеканалов, в том числе российских, в общественном мультиплексе.
Вести.Ru 10:13