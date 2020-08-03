Экономика
REGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU03 августа в 05:51
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Происшествия
Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM вчера в 18:01
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась.
РИА Новости 20:15
Общество
В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 18:41
Технологии
Роструд заказал робота для трудоустройства россиян
В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
URA.Ru 20:59
Футбол
Сульшер подтвердил переход Санчеса в «Интер»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что форвард Алексис Санчес станет игроком "Интера" на постоянной основе.
Soccer.ru 18:51
Авто
Юрий Коропачинский предрек неизбежный крах автомобильной индустрии из-за распространения электромобилей
Коропачинский предрекает драматическое развитие событий: большинство электромобилей будут производить совершенно другие компании – не те, что производят автомобили сейчас.
KrasNews.com 01:04
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:24
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Общество
Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
Общество
Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ размером примерно с футбольное поле пройдет на расстоянии 3,2 млн км от Земли в среду, 5 августа.
Известия вчера в 18:48
Здоровье
Медики БСМП написали открытое письмо к губернатору Курской области
Медики Курской БСМП обратились с открытым письмом к губернатору Роману Старовойту, а также к замглавы региона Андрею Белостоцкому, председателю облздрава Елене Палферовой и к главному санитарному врачу Курской области Олегу Климушину.
Kurskcity.ru 05:55
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Речь шла о чае, заваренном на воде, вскипяченной в СВЧ-печи. Причина невкусности таилась в том, что жидкость неравномерно нагревалась.
ToDay News Ufa 18:19
Общество
Nord Stream 2 AG оценит иск немецкой экологической организации
По данным компании, немецкая экологическая компания подала в Высший административный суд Грайфсвальда против разрешения на эксплуатацию российского газопровода.
RuNews24.ru 17:38
Транспорт
На Зейском мосту в Благовещенске отремонтируют еще два участка
В Благовещенске (Амурская область) отремонтируют два участка на Зейском мосту. На период работ введут ограничения движения.
Dorinfo.ru 06:46
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Шоу-бизнес
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего
Короткая юбка и почти полностью прозрачный топик вызвали кучу восторженных комментариев.
АМИТЕЛ 20:47
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Здоровье
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом
Флорида стала вторым штатом в США, где число случаев COVID-19 превысило 500 тысяч.
Российская газета 17:30
Шоу-бизнес
Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
Актуальные Новости вчера в 05:32
Футбол
«Шахтер» обыграл «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
«Шахтер» пробился в 1\4 финала ЛЕ. В ответном поединке 1/8 финала турнира донецкий клуб обыграл «Вольфсбург».
Vprognoze.ru 16:52
Здоровье
Простой способ без лекарств снизить холестерин назвала кардиолог
Понизить уровень холестерина в организме помогут овсяная каша и отруби, чеснок, цитрусовые и яблоки.
Цензуры.Нет вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Памела Андерсон похвалилась архивным откровенным фото
Известная фотомодель и актриса Памела Андерсон поделилась с подписчиками в Инстаграме архивной откровенной фотографией.
7 новостей 02:14
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Происшествия
Скончался отец утонувшего в Подмосковье ребенка-инвалида
В Московской области скончался отец мальчика-инвалида, тело которого обнаружили в Рузском водохранилище.
Известия 19:11
Политика
Схему событий с «боевиками» в Белоруссии описал избежавший задержания
Как рассказал мужчина, он должен был стать 34-м задержанным, однако избежал задержания, пишет «Московский комсомолец».
RuNews24.ru 20:37
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
Разрушенный Бейрут показали с высоты птичьего полета
Разрушенный Бейрут (Ливан) показали с высоты птичьего полета после мощного взрыва, унесшего жизни сотни человек.
Дни24 10:35
Происшествия
Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы
Суд в Амурской области приговорил к 8 месяцам лишения свободы условно местного жителя, у которого был диагностировал коронавирус, за побег из инфекционного отделения больницы и угрозу заражения окружающих людей.
ТАСС 21:01