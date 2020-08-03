Экономика

REGNUMREGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

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Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

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Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

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Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:09

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU03 августа в 05:51
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Происшествия

Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

REGNUM вчера в 18:01
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Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась.
РИА Новости 20:15
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Общество

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
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Роструд заказал робота для трудоустройства россиян

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Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

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Происшествия

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