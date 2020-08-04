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REGNUM
REGNUM

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Московский Комсомолец

Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

Московский Комсомолецвчера в 13:48
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
ТАСС

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАССвчера в 04:09
Коммерсантъ

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:41
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия4 августа в 11:28
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости4 августа в 11:20
Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ruвчера в 08:06

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
2

В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Подростки с автоматом проникли на территорию резиденции Трампа

Трое подростков с полуавтоматическим оружием проникли на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Miami Herald со ссылкой на представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника.
Газета.Ru20:08

В Якутии изменят процедуру субсидирования заготовки молока

Стратегическим вопросом для Якутии назвал 5 августа глава республики Айсен Николаев на совещании с главами районов, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи, предстоящие изменения процедуры субсидирования заготовки молока.
SakhaNewsвчера в 05:26

97 случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (26), Новокузнецке (19), Междуреченске (16), Киселевске (12), Промышленновском МО (4), Юрге (3), Мысках (3), Таштагольском МР (3), Осинниках (2), Прокопьевске (2), Гурьевском МО (2), Кемеровском МО (2), Прокопьевском МО (1), Юргинском МО (1), Яшкинском МР (1). На 5 августа в Кузбассе у 4 062 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.comвчера в 02:09
48

WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъвчера в 16:42

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости20:31
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Газизов опроверг сообщения о переходе Кокорина в «Спартак» из-за денег

Генеральный директор московского клуба «Спартак» Шамиль Газизов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что финансовая сторона вопроса не была главной темой во время переговоров с нападающим Александром Кокорином.
Известия18:16
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Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран

Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Веснавчера в 16:31