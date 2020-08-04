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REGNUM

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Взгляд.ру23:03
ПРАЙМ

Цена золота превысила $2000 за унцию, обновив исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 11:50
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАССвчера в 11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
Саминвестор

Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвестор3 августа в 06:16
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
РИА Новости21:41
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Ученые выделили новый класс экзопланет, образующихся возле черных дыр

Недавно ученые высказали предположение о существовании нового класса экзопланет, которые формируются непосредственно вокруг активных сверхмассивных черных дыр в сердцах галактик.
Машины и Механизмывчера в 07:06
1

Власти Нижнего Тагила отменили салют на День города

Запуск салюта в день 298-летия Нижнего Тагила отменен, решение озвучено в ходе совещания по противодействию распространения коронавирусной инфекции, прошедшего 4 августа, сообщает пресс-служба мэрии города.
ИА Красная Веснавчера в 16:30
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
РИА Новости19:58
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Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.
РБК23:11
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Голкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»

Российский голкипер Игорь Шестеркин сыграет за "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Каролиной Харрикейнз", передает пресс-служба команды.
Газета.Ru18:05
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ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором

Новостное издание "Коммерсантъ" сообщает, что российский профессиональный футбольный клуб ЦСКА (Москва) благодаря заключению нового спонсорского контракта за два года получит огромную сумму.
CT newsвчера в 13:08
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Средневековая мазь оказалась чрезвычайно эффективной убийцей микробов

Мазь, созданная по рецепту тысячелетней давности, эффективно убивает патогенные бактерии и даже, как показал эксперимент, результативно справляется с так называемыми биопленками - стойкими микробными структурами.
Российская газетавчера в 08:14
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUMвчера в 09:59
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