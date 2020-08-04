Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

Первый президент Украины, полномочный представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил, что украинские власти готовы пойти на несколько компромиссов в переговорах в рамках группы, в том числе могут предложить создать в регионе свободную экономическую зону.