Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

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