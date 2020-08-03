Экономика
REGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса
DP.RU03 августа в 05:51
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Авто
Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»
Онлайн-ритейлер Ozon запускает продажи автомобилей совместно с дилером "Автомир".
Интерфакс 17:19
Общество
Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»
Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Армия и оружие
Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе
Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
Футбол
«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат 17:47
Происшествия
Ребенка придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани
В Астрахани 11-летнего мальчика насмерть придавило бетонной плитой на одной из детских площадок, сообщили 5 августа в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.
Известия 17:33
Общество
Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России
Car.ru вчера в 03:44
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Общество
Суд в Москве вынесет завтра приговор по делу «Нового величия»
Даже условные сроки не устроят защиту, необходимо добиваться оправдательного приговора.
Эхо Москвы 11:26
Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
Общественная служба новостей 17:56
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета 03 августа в 04:58
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Общество
Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
РИА Новости 17:23
Футбол
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт 11:33
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
Космос
SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship
Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Армия и оружие
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу
Ракетному обстрелу подверглась незаконная военная база США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.
Российская газета 17:14
Футбол
Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов 5 августа заявил, что главной целью команды в новом сезоне является завоевание титула.
Известия 16:51
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Спорт
WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса
«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 16:42