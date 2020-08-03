Экономика

REGNUMREGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

Московский Комсомолец13:48

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАСС04:09

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъ04:41

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ru08:06

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU03 августа в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
Происшествия

Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

Новый День 06:22
622
Авто

Ozon займется продажами автомобилей вместе с «Автомиром»

Онлайн-ритейлер Ozon запускает продажи автомобилей совместно с дилером "Автомир".
Интерфакс 17:19
Общество

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
РБК 17:24
Общество

Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
891
Армия и оружие

Россия ответила на провокации Белоруссии отправкой собственной армии к границе

Согласно словам военных экспертов, если Минск стягивает боевую технику к границам РФ, то у Москвы есть право сделать то же самое.
Discover24 03:28
380
Футбол

«Интер» подпишет с Санчесом контракт на три года

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес подпишет контракт с «Интером» на три года.
Чемпионат 17:47
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
10
Происшествия

Ребенка придавило бетонной плитой на детской площадке в Астрахани

В Астрахани 11-летнего мальчика насмерть придавило бетонной плитой на одной из детских площадок, сообщили 5 августа в следственном управлении СК РФ по Астраханской области.
Известия 17:33
8
Общество

Новый стандарт для автомобильных госномеров вступил в силу в России

Car.ru вчера в 03:44
378
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
35
Общество

Суд в Москве вынесет завтра приговор по делу «Нового величия»

Даже условные сроки не устроят защиту, необходимо добиваться оправдательного приговора.
Эхо Москвы 11:26
Кино

На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф

Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
4
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы

Завершились два ответных матча 1/8 финала Лиги Европы.
Общественная служба новостей 17:56
Экономика

Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет

Во втором квартале 2020 года доля предпринимательских доходов в структуре всех доходов населения России снизилась на 3,5%, следует из данных Росстата.
Парламентская газета 03 августа в 04:58
187
Политика

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
113
Общество

Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
РИА Новости 17:23
Футбол

«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном

Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт 11:33
1
Происшествия

У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
611
Наука

Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным

Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
2
Космос

SpaceX провела первые лётные испытания прототипа ракеты Starship

Starship оснащён одним двигателем Raptor, у финальной версии ракеты их будет 6. SpaceX рассчитывает, что первый запуск полноценной версии удастся провести через год.
Говорит Москва 06:45
116
Политика

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
86
Фигурное катание

Опубликовано видео первой тренировки Косторной в академии Плющенко

CT news 08:40
1
Армия и оружие

В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу

Ракетному обстрелу подверглась незаконная военная база США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.
Российская газета 17:14
7
Футбол

Газизов назвал главную задачу «Спартака» в новом сезоне

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов 5 августа заявил, что главной целью команды в новом сезоне является завоевание титула.
Известия 16:51
1
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
224
Происшествия

В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
315
Автоспорт

Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
4
Общество

Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
11
Спорт

WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 16:42
Кино

Фестиваль «Кинотавр» откроет фильм Андрея Хржановского

МИР 24 16:17
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное