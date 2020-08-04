Экономика
ИзвестияЦена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд
По состоянию на 18:01 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex, состоящей в группе Нью-Йоркской товарной биржи, выросла на 1,2%, или на $23,7 — до $1998,25 за тройскую унцию. Минутами ранее цена обновила максимум, дойдя до отметки $2000,25.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия
Ефремов не признал вину в гибели человека в ДТП
Актер Михаил Ефремов заявил в суде, что не признает вину в гибели курьера Сергея Захарова в результате ДТП.
Коммерсантъ 05:06
Происшествия
Взрыв в порту Бейрута: судно Rhosus ходило под флагом Молдавии
Москва, 5 августа 2020, 13:30 — REGNUM Судно Rhosus, с которого была конфискована в порту Бейрута аммиачная селитра осенью 2014 года, ходило под молдавским флагом.
REGNUM 06:30
Общество
Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
BFM.ru 04:48
Финансы
Минфин с 7 августа по 4 сентября снизит продажу валюты почти вдвое
Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 7 августа по 4 сентября будет эквивалентен 64,9 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,1 млрд рублей.
Интерфакс 05:25
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Политика
В Белоруссии объяснили, почему не пригласили на выборы иностранные ЦИК
Минск, 5 августа 2020, 10:59 — REGNUM Центральная избирательна комиссия Белоруссии не пригласила на выборы президента представителей ЦИК других стран, так как не может обеспечить их безопасность в условиях пандемии.
REGNUM 03:59
Театры
Дмитрий Мехсиев озвучил примерную дату открытия Пушкинского театрального фестиваля
Как сказал Дмитрий Месхиев, псковского зрителя ждет очень интересная разноплановая программа: в фестивале примут участие знаменитые театральные коллективы России: театры имени Вахтангова, на Малой Бронной, "На Литейном", театр Станиславского.
Псковская Лента Новостей 06:40
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой
Как сообщает источник, в услугах игрока заинтересован «Спартак». Напомним, в прошлом сезоне Силва защищал цвета «Монако» на правах аренды.
Vprognoze.ru вчера в 04:46
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новости вчера в 07:03
Общество
Ростехнадзор приостановил строительство Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге
Северо-Западное управление Ростехнадзора на 90 суток приостановило работы по строительству Красносельско-Калининской (шестой) линии метрополитена в Санкт-Петербурге из-за выявленных грубых нарушений, допущенных при эксплуатации подземной шахты компанией-генподрядчиком по строительству городского метро "Метрострой".
ТАСС 06:03
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4 % годовых
Зарплатные клиенты могут претендовать на ставку от 8,1 %. Печатников также высказался о программе ипотеки с господдержкой по ставке 6,5%. По его мнению, эта программа не продлится дольше 2020 года, однако даже после ее завершения банк постарается приблизить ставки по базовым программам ВТБ к условиям льготной программы.
Городовой 03:24
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Общество
В России за сутки выявлено 5 394 новых случая коронавируса
За последние сутки в России выявлено 5 394 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб Москвы по защите населения от COVID-19.
Sputnik Абхазия 03 августа в 04:04
Космос
Источник странных сигналов из космоса определили ученые
Загадочные внегалактические сигналы из космоса, более известные как FRB (быстрые радиовсплески), оказались очень похожи на радиоизлучение мертвой звезды, находящейся на расстоянии 14 350 световых лет от Земли, пишет «Популярная Механика».
Live24 03:44
Армия и оружие
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Финны утверждают, что у них есть все доказательства.
Экспресс газета 06:35
Происшествия
Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму
Известия вчера в 16:38
Здоровье
«Ждем неизбежного роста случаев COVID-19 в сентябре. Вирус никуда не ушел»
Тренд на снижение новых случаев COVID-19 в Свердловской области наметился в последние дни июля.
Деловой квартал (Екатеринбург) 02:40
Общество
Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР
Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
Шоу-бизнес
Алексей Чумаков объяснил, почему не показывает дочь от Юлии Ковальчук
Артистам постоянно задают вопрос — зачем они скрывают девочку. Алексей Чумаков решил объяснить свою позицию.
Летидор 06:30
Происшествия
Появилось видео драки в Турции с участием украинской модели
Было опубликовано видео драки в которой избили украинскую модель Дарью Кирилюк.
Территория новостей 03:47
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации
Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Центробанк 4 августа опубликовал результаты июльского мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в рублях в десяти банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц.
РБК 02:30
Общество
ФБР провело обыски в связанной с миллиардером Коломойским компании
Среди совладельцев компании — принадлежащая украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому (№8 в рейтинге богатейших людей Украины; состояние $1 млрд) структура Chaim Schochet.
Forbes 02:10
Политика
В Совфеде осудили призыв экс-депутата Рады к русскоязычному населению
Ранее бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского Четвёртого канала призвала русскоязычных граждан «паковать манатки», так как они «остались за гранью парадигмы страны».
RT на русском 03:29
Общество
В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом
Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах.
ТАСС 06:30
Происшествия
Что известно о взрыве в порту Бейрута
Городские больницы переполнены и пострадавших направляют в окрестности Бейрута.
ТАСС вчера в 12:58