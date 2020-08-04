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REGNUM
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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Коммерсантъ

Цена золота вновь обновила рекорд

Коммерсантъ12:12
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости11:20
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия11:28
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАСС11:27
RT на русском

Экономист объяснил рекордные цены на золото

RT на русском12:32
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБК11:10
Саминвестор

Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвесторвчера в 06:16
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Белоруссия стянула войска к границе с Россией

Активность военных связывают с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа, сообщает МК.Активность белорусских военных на границе с Россией, считают специалисты, может быть связана с опасениями Минска по поводу "вторжения в страну российских наемников", якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов.
Луки.ру06:30
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