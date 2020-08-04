Рынок золота на Московской бирже в январе-июле упал на 41%
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В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей, против 24,5 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее.В источнике
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