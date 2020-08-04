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Рынок золота на Московской бирже в январе-июле упал на 41%

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле 2020 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 23,525 миллиарда рублей, против 24,5 миллиарда рублей за аналогичный период годом ранее.В источнике
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Московский Комсомолец

Золото вместо доллара: как грамотно вложиться обывателю

Московский Комсомолецвчера в 13:48
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости4 августа в 11:20
ТАСС

Акции «Полюса» на Мосбирже обновили исторический максимум

ТАССвчера в 04:09
Коммерсантъ

Акции «Полюса» обновили исторический максимум

Коммерсантъвчера в 04:41
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия4 августа в 11:28
Вести.Ru

Новости на «России 24». Золотая лихорадка: пора ли скупать драгметалл

Вести.Ruвчера в 08:06
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
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Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми

Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфаксвчера в 13:14
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Трех мигрантов задержали под Самарой после попытки прорыва в Казахстан

После столкновений мигрантов с правоохранителями были задержаны трое зачинщиков беспорядков, сообщает РИА Новости со ссылкой на и. о. главы Большечерниговского района Самарской области Александра Сомова.
РЕН ТВвчера в 04:07
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Станислав Садальский назвал день, когда «умер» театр «Современник»

Актер Станислав Садальский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что лично для него театр «Современник» в его прежнем виде «умер» сразу после смерти художественного руководителя Галины Волчек.
Телепрограммавчера в 06:56

Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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Патрушев назвал СССР главной целью бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Применив единственный раз в истории человечества военный атом, США преследовали главную цель — запугать Советский Союз и другие страны наличием у них нового и столь мощного оружия массового поражения, — сказал Патрушев в интервью «Российской газете».
News.ruвчера в 10:48
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WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъвчера в 16:42
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