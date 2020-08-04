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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Цена золота поднялась выше $2000 за унцию, обновив рекорд

Интерфакс12:26
Взгляд.ру

Цена на золото обновила исторический максимум

Взгляд.ру12:10
Интересная Россия

Цена на золото бьёт исторические рекорды: о перспективах рассказал эксперт

Интересная Россия1 августа в 06:56
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАСС11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости11:20
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБК11:10
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия11:28
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
РБК05:52
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«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости06:33
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