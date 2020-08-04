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Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Цена на золото бьёт исторические рекорды: о перспективах рассказал эксперт
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