Экономика

REGNUMREGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия11:28

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАСС11:27

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RUвчера в 05:51

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБК11:10

Цена золота превысила $2000 за унцию, обновив исторический рекорд

ПРАЙМ11:50

Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвесторвчера в 06:16

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости11:20
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Общество

Особое мнение: Наталья Зубаревич

Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.
Эхо Москвы 15:58
Политика

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
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Экономика

Названа главная спасительница российской экономики

Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt.
Lenta.ru 13:44
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Происшествия

В Бейруте при мощном взрыве погибли десять человек

По информации СМИ, погибли по меньшей мере десять человек. Телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что на месте взрыва нашли тела шести человек.
РИА Новости 14:00
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Транспорт

Камчатских чиновников пересадят со служебных авто на такси

Российская газета 21:44
Происшествия

Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК вчера в 16:34
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Игры

Человек‑паук появится в Marvel’s Avengers эксклюзивно для PlayStation

Компания Crystal Dynamics объявила о том, что человек-паук появится в качестве играбельного персонажа Marvel’s Avengers в начале 2021 года.
Матч ТВ 02:35
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
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Политика

Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян

Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
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Космос

Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС

Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
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Армия и оружие

Пентагон назвал разработку крылатых ракет мерой по сдерживанию России

Разработка и развертывание американской ядерной крылатой ракеты морского базирования крайне важны для сдерживания России, говорится в сообщении на сайте Пентагона.
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УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса

УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ 12:21
Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском 10:29
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Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
RT на русском 19:50
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Младший Емельяненко остался должен Чечне

Официально Емельяненко ушел из «Ахмата» еще в 2018 году, но до сих пор продолжает использовать символику клуба, общаться с людьми из «Ахмата», в том числе и c Рамзаном Кадыровым.
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Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции

В настоящее время прокуратура занимается расследованием иностранных счетов, которые якобы контролирует бывший король.
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Политика

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»

Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Происшествия

В Минздраве Ливана сообщили о переполненности столичных больниц после взрыва

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Причиной последнего оледенения стали вулканические извержения

Ученые считают, что оледенение вызвано не падением крупного метеорита, как считалось ранее, а массовыми извержениями вулканов.
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
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По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
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До выборов губернатора Камчатки допущены 5 человек

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42 человека скончались в Бурятии от коронавируса

Не смогли справится с заболеванием 42 человека, один из них, 82-летний пациент, который находился на лечении с 22 июля, умер в последние сутки.
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

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Жаркая погода до +30 градусов ожидается в Алтайском крае 2 августа

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Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
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Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
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