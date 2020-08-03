Экономика

REGNUMREGNUMЦена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена золота в Японии обновила исторический максимум

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Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

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Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

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Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

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Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

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Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвестор03 августа в 06:16

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU03 августа в 05:51
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
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Наука

Томские ученые создали уникальные искусственные кровеносные сосуды

Народные новости вчера в 21:20
Фигурное катание

Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко

Трусова объяснила причину ухода от Тутберидзе к Плющенко Спортсменка рассказала об отношении к бывшей наставнице.
Экспресс газета вчера в 09:52
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Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
Известия вчера в 22:20
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Общество

Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

РИА Новости вчера в 19:58
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Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
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Происшествия

Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
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Происшествия

Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео

Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
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Общество

СВР вела слежку за Сафроновым с осени 2019 года

Служба внешней разведки (СВР) вела слежку за журналистом Иваном Сафроновым как минимум с осени 2019 года.
Lenta.ru 02:33
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Гаджеты

Недорогой 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 предстал в Geekbench с чипом Snapdragon

Бенчмарк Geekbench стал источником информации ещё об одной новинке Samsung — аппарате Galaxy A42, которому предстоит стать самым доступным смартфоном южнокорейского гиганта с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).
3DNews 00:56
Происшествия

Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 03 августа в 08:32
119
Здоровье

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня вчера в 03:26
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Общество

Выглядящий на 20 лет 53-летний мужчина раскрыл свой секрет молодости

Рамблер 03 августа в 05:13
95
Происшествия

Начальник Следственного управления ФСБ Шишов уходит в отставку

Начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост в связи с выходом на пенсию по выслуге лет.
Коммерсантъ 01:24
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Кино

Disney выпустит «Мулан» онлайн с ценой за просмотр в $30

Сообщается, что за просмотр нужно будет заплатить 29 долларов 99 центов.
Evo-rus.com 01:54
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Здоровье

Онколог объяснил, что повышает риск рака в 30 раз у здорового человека

Доказано, что образ жизни имеет значение. Например, курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака.
Российская газета 00:33
3
Экономика

ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

Банк ВТБ с 5 августа снизил ставки по ипотеке по всей линейке базовых программам на 0,5 процентного пункта, до 7,4% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
ТАСС 02:02
9
Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.
REGNUM 02:36
Политика

Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
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Гаджеты

Xiaomi выходит из программы Android One для смартфона Mi A4

По сообщению издания gsmarena, компания Xiaomi откажется от использования ОС Android в линейке смартфонов Mi A. Причиной такого решения могли стать задержки выхода обновлений для ПО в рамках программы Android Опео, а также некоторые проблемы при обновлении ПО на гаджетах.
Inc-news.ru вчера в 12:34
16
Происшествия

При взрыве в Бейруте произошел выброс в атмосферу опасных веществ

Общественная служба новостей 02:13
Экономика

Сбербанк допустил возможность выпуска привязанного к рублю токена

Сбербанк может выпустить цифровой токен, курс которого будет привязан к котировкам рубля, заявил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» компании Сергей Попов.
РБК 02:46
Общество

Россия сняла запрет на безвизовый въезд иностранцев для командировок

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на безвизовый въезд в Россию иностранцев для краткосрочных командировок, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 02:21
17
Шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой

Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
357
Общество

Въезжающим в Белоруссию россиянам начали выдавать микропропуска

Въезжающим на территорию Белоруссии россиянам начали выдавать микропропуска.
Профиль вчера в 10:23
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Политика

МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель

Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс вчера в 12:14
20
Культура

Вышел новый роман автора «Сумерек», написанный от лица Эдварда

Произведение под названием "Солнце полуночи" (Midnight sun) написано от лица вампира Эдварда Каллена, сообщает The Guardian.
Life.ru вчера в 19:31
Интернет

В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений

Проверка осуществляется посредством поисковой системы Google. Механизм сравнивает информацию в сообщении и поисковой системе.
Evo-rus.com 02:27
14
Политика

Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма

Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Газета.Ru вчера в 14:33
103
Политика

Трамп назвал американские войны на Ближнем Востоке величайшей ошибкой

В интервью порталу AXIOS Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Новостной фронт вчера в 03:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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