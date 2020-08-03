Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Политика Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту. 2K

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Происшествия Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море. 580

Гаджеты Недорогой 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 предстал в Geekbench с чипом Snapdragon Бенчмарк Geekbench стал источником информации ещё об одной новинке Samsung — аппарате Galaxy A42, которому предстоит стать самым доступным смартфоном южнокорейского гиганта с поддержкой сотовых сетей пятого поколения (5G).

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Происшествия В Новосибирской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом Новосибирск, 5 августа 2020, 09:36 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 5 августа, за прошедшие сутки выявлено 97 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели за это же время 86 пациентов.

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Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 20

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Политика Кравчук предложил создать делегацию для «возвращения» Крыма Для "возвращения" Крыма Украине должна быть создана специальная группа, в которую должны войти крымские татары – заявил бывший президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. 103