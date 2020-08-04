Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию
Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.
РИА Новости11:20
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