Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.

РИА Новости 11:20