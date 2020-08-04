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REGNUM
REGNUM

Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

Цены на золото в октябре превысят две тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Именно столько стал стоить фьючерс на нью-йоркской бирже Comex. Также более чем на четыре процента выросла ожидаемая цена на серебро в сентябре.
РИА Новости11:20
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Цена на золото обновила исторический максимум

Взгляд.ру12:10
RT на русском

Экономист объяснил рекордные цены на золото

RT на русском12:32
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБК11:10
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАСС11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости11:20
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия11:28
Саминвестор

Июльский рост цен на золото стал максимальным с января 2012 года

Саминвесторвчера в 06:16

Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе

В конце июля в интервью ряду украинских СМИ Кравчук уже заявлял о готовности идти на компромиссы в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке страны, а также о возможном создании в Донбассе свободной экономической зоны.
Кравчук допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе
Известия10:52
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Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией

Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
Дума ТВ08:45
6

Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела

Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости11:57
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Серия А признала Дибалу лучшим игроком прошлого сезона

Лучшим вратарем прошлого сезона Серии А признан Войцех Щенсны («Ювентус»), лучшим защитником — Стефан де Врей («Интер»), лучшим полузащитником —Алехандро Гомес («Аталанта»), лучшим нападающим — Чиро Иммобиле («Лацио»), а лучшим молодым игроком — Деян Кулусевски («Парма»).
Metaratings10:46

На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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Правительство утвердило перечень лекарств для производства в России

Правительство России утвердило перечень стратегически значимых лекарств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия10:46
11

В Крыму до конца года подготовят законопроект о гостевых домах

Глава РК Сергей Аксенов поручил министру курортов и туризма республики Вадиму Волченко до конца 2020 года подготовить проект закона, призванный легализовать малые объекты размещения и законодательно закрепить понятие "гостевой дом".
Российская газета05:38
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Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК05:52
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
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