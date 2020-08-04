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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Цена золота в Японии обновила исторический максимум

Взгляд.ру23:03
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
ПРАЙМ

Цена золота превысила $2000 за унцию, обновив исторический рекорд

ПРАЙМвчера в 11:50
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБКвчера в 11:10
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАССвчера в 11:27
DP.RU

Городской пузырь: акции петербургских компаний дорожают, как будто нет никакого кризиса

DP.RU3 августа в 05:51
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
РИА Новости21:41
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
CT news3 августа в 08:56
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБКвчера в 06:23
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
1,8K
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Минфин увеличит расходы на АП и Совбез РФ на 1,5 млрд рублей

Увеличение бюджетных расходов на обеспечение деятельности заместителя председателя Совбеза РФ (должность занимает Дмитрий Медведев) и госслужащих администрации президента (АП) РФ более чем на 1,5 млрд рублей запланировано Минфином России на 2021–2023 годы.
ИА Красная Веснавчера в 03:44
5,7K
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Сибирские ученые создадут веб-интерфейс по коронавирусной инфекции для органов власти

Мультимасштабная модель распространения вирусов будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавирусных эпидемий.
Интерфакс - Россиявчера в 04:47
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
ЗакC.Рувчера в 02:29
1,1K
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Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратоввчера в 12:31
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