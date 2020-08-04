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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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Интересная Россия

Цена на золото бьёт исторические рекорды: о перспективах рассказал эксперт

Интересная Россия1 августа в 06:56
Взгляд.ру

Цена на золото обновила исторический максимум

Взгляд.ру12:10
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известия11:28
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАСС11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новости11:20
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБК11:10
Интерфакс

Цена золота поднялась выше $2000 за унцию, обновив рекорд

Интерфакс12:26
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Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Lenta.ru10:45
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта
ЗакC.Ру02:29
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»

Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета04:22
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В Швеции обеспокоились планами России по массовой вакцинации от коронавируса

Планы России по началу массовой вакцинации граждан от коронавируса в ближайшие месяцы вызывают тревогу, поскольку российские ученые едва ли успели тщательно исследовать возможные побочные эффекты прививки.
Lenta.ru12:50
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