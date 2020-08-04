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Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.В источнике
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ПРАЙМ

Золото торгуется у максимумов на ослаблении курса доллара

ПРАЙМ01:25
Коммерсантъ

Золотой взлет

Коммерсантъвчера в 16:23
РБК

Октябрьский фьючерс на золото превысил $2000, обновив исторический рекорд

РБКвчера в 11:10
Известия

Цена октябрьского фьючерса на золото обновила исторический рекорд

Известиявчера в 11:28
ТАСС

Стоимость золота на бирже Comex впервые в истории превысила отметку в $2 тыс

ТАССвчера в 11:27
РИА Новости

Цена на золото впервые в истории превысила две тысячи долларов за унцию

РИА Новостивчера в 11:20
RT на русском

Экономист объяснил рекордные цены на золото

RT на русскомвчера в 12:32

Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русском02:54
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Сибирские ученые создадут веб-интерфейс по коронавирусной инфекции для органов власти

Мультимасштабная модель распространения вирусов будет построена в рамках исследования фундаментальных проблем возникновения и распространения коронавирусных эпидемий.
Интерфакс - Россиявчера в 04:47
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В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК01:55
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Семилетняя девочка спасла тонувшего мальчика в Крыму

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов поручил представить к награде семилетнюю Дарью из Тулы, которая бросилась в бассейн для спасения своего друга — пятилетнего Арсения из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ).
Известиявчера в 16:38
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс3 августа в 08:32
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