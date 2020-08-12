Экономика
ПРАЙМЦена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара
По состоянию на 8.41 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,83%, или на 55 долларов — до 1891,3 доллара за тройскую унцию.
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Общество
Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена
Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости 09:36
Экономика
WSJ: Airbnb проведет IPO до конца года
Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъ 06:03
Политика
Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.
Известия 08:05
Политика
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян
Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.
RT на русском 09:15
Экономика
Годовая инфляция в годовом выражении в США в июле ускорилась до 1%
Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.
Финмаркет 09:17
Политика
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
Политика
Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии
Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии.
Piter.tv 08:33
Политика
Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента
Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США.
RT на русском вчера в 19:01
Общество
В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам
«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия 08:52
Экономика
Внесены изменения в инвестиционную программу Алтайского края
12 августа губернатор Виктор Томенко подписал постановление и распоряжение правительства Алтайского края о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП).
Алтайская правда 08:44
Происшествия
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по митингующим, напавшим на них с арматурой.
Известия 08:01
Политика
Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости 08:36
Общество
В Китае снова обнаружили коронавирус
Lenta.ru 07:25
Футбол
В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»
"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета 08:40
Происшествия
В МЧС опровергли сообщения о пожаре на подлодке в Кронштадте
Сообщения о возгорании на подводной лодке в Кронштадте оказались ложными, за пожар приняли дым от газосварочных работ.
RT на русском 09:26
Политика
Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда
Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда.
РИА Новости 05:59
Общество
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
Происшествия
Аварийно севший в Перми МиГ-31 выполнял учебный полёт
Пермь, 11 августа 2020, 20:19 — REGNUM В Перми истребитель МиГ-31, у которого оказалось разрушено колесо задней стойки шасси, выполнял тренировочный полёт.
REGNUM вчера в 13:19
Экономика
ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения СМИ о росте цен на авиакеросин и установит причины этого, если информация подтвердится.
Коммерсантъ 09:48
Общество
В ПФР рассказали, кому повысят пенсию
Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020 году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.
Газета.Ru 09:30
Политика
Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике
"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 09:46
Экономика
COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании
COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) официально сообщило о вхождении экономики страны в техническую рецессию.
Коммерсантъ 07:28
Экономика
Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта
Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.
Известия вчера в 17:01
Армия и оружие
«Василий Быков» пришел в Северодвинск для испытаний оружия
Mil.Press FLOT 06:19
Политика
Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями
Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.
Дождь вчера в 14:31