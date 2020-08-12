Экономика

ПРАЙМПРАЙМЦена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара

По состоянию на 8.41 мск цена октябрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 2,83%, или на 55 долларов — до 1891,3 доллара за тройскую унцию.
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Цена на золото опустилась ниже $1900 за тройскую унцию

Коммерсантъвчера в 22:30

Цена золота упала на 5,2%

Взгляд.рувчера в 14:58

Стоимость золота на Comex продолжила падение

Газета.Ruвчера в 22:06

Цена золота опустилась ниже $1900 за тройскую унцию впервые с 26 июля

ТАССвчера в 22:48

Цены на золото начали резко падать после стремительного роста

Московский Комсомолецвчера в 20:37

Цена на золото упала ниже $1900 на фоне укрепления доллара

ПРАЙМ01:58

Цена золота на «Comex» опустилась ниже $2 тыс

ГЛАС.RUвчера в 07:07
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Общество

Белорусы выстроились в «цепи солидарности» против Лукашенко

Lenta.ru 09:55
Общество

Спиваков отказался от врученного Лукашенко ордена

Лукашенко наградил Спивакова орденом в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, а также за успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белоруссии.
РИА Новости 09:36
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Экономика

WSJ: Airbnb проведет IPO до конца года

Компания Airbnb готовит документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США для проведения первичного размещения своих акций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
Коммерсантъ 06:03
Шоу-бизнес

Сын Ефремова рассказал о домогательствах на съемках детского фильма

Газета.Ru 07:08
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Политика

Лукашенко собрал совещание по вопросам защиты конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 12 августа совещание по вопросам обеспечения безопасности и защиты конституционного строя.
Известия 08:05
1K
Политика

Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 россиян

Генпрокуратура Украины направила Белоруссии запрос о выдаче 28 из 33 задержанных под Минском граждан России, сообщила пресс-служба украинского ведомства.
RT на русском 09:15
218
Экономика

Годовая инфляция в годовом выражении в США в июле ускорилась до 1%

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение потребительских цен в США в июле на 0,3% относительно предыдущего месяца и на 0,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.
Финмаркет 09:17
Политика

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости 06:57
498
Политика

Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США будут делать все для демократии в Белоруссии.
Piter.tv 08:33
24
Политика

Трамп удивился решению Байдена по кандидату на пост вице-президента

Американский лидер Дональд Трамп удивился, что демократы выбрали сенатора Камалу Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента США.
RT на русском вчера в 19:01
137
Происшествия

В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

ТАСС 09:27
Общество

В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия 08:52
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Экономика

Внесены изменения в инвестиционную программу Алтайского края

12 августа губернатор Виктор Томенко подписал постановление и распоряжение правительства Алтайского края о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу (КАИП).
Алтайская правда 08:44
Происшествия

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим

В Бресте милиция открыла огонь на поражение по митингующим, напавшим на них с арматурой.
Известия 08:01
3,1K
Хоккей

Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

РИА Новости 00:58
Политика

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости 08:36
1
Общество

В Китае снова обнаружили коронавирус

Lenta.ru 07:25
1
Футбол

В РФС признали ошибочным второй пенальти в матче «Спартака» и «Сочи»

"Решение арбитра Василия Казарцева о назначении 11-метрового удара признано ошибочным, так как между футболистами Самюэлем Жиго и Анатолием Немченко произошел нормальный игровой контакт", - говорится в заключении комиссии.
Российская газета 08:40
Общество

Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП

РИА Новости 05:15
12
Происшествия

В МЧС опровергли сообщения о пожаре на подлодке в Кронштадте

Сообщения о возгорании на подводной лодке в Кронштадте оказались ложными, за пожар приняли дым от газосварочных работ.
RT на русском 09:26
Политика

Французская газета поместила на обложку Путина в костюме Бонда

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда.
РИА Новости 05:59
76
Общество

Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»

Хронологию катастрофы в беседе с «Лентой.ру» восстановил капитан 1-го ранга Игорь Курдин, который в течение 20 лет изучал обстоятельства гибели подлодки.
Lenta.ru вчера в 17:34
1,2K
Происшествия

Аварийно севший в Перми МиГ-31 выполнял учебный полёт

Пермь, 11 августа 2020, 20:19 — REGNUM В Перми истребитель МиГ-31, у которого оказалось разрушено колесо задней стойки шасси, выполнял тренировочный полёт.
REGNUM вчера в 13:19
84
Экономика

ФАС проверит сообщения о росте цен на авиакеросин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит сообщения СМИ о росте цен на авиакеросин и установит причины этого, если информация подтвердится.
Коммерсантъ 09:48
133
Общество

В ПФР рассказали, кому повысят пенсию

Повышенные выплаты получат россияне, которые достигли в 2020 году 80-летнего возраста, а также инвалиды I группы.
Газета.Ru 09:30
112
Политика

Лавров обсудил с главой МИД Финляндии действия НАТО на Балтике

"В контексте обсуждения вопросов безопасности Сергей Лавров указал на деструктивный характер деятельности НАТО в регионе Балтийского моря, выступил за продолжение реализации мер доверия, включая инициативу президента Финляндии Саули Ниинистё по повышению безопасности полетов авиации над Балтикой", - говорится в сообщении МИД РФ.
РИА Новости 09:46
Экономика

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании

COVID-19 вызвал рецессию в Великобритании Сегодня британское Управление национальной статистики (ONS) официально сообщило о вхождении экономики страны в техническую рецессию.
Коммерсантъ 07:28
13
Экономика

Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта

Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.
Известия вчера в 17:01
1
Армия и оружие

«Василий Быков» пришел в Северодвинск для испытаний оружия

Mil.Press FLOT 06:19
6
Политика

Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями

Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.
Дождь вчера в 14:31
1,1K
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