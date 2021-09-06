В России вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, рассказывают о том, что силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия.
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.
Старший стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун видит больше потенциала в биткоине, утверждая, что криптовалюта находится на пути к тому, чтобы стать глобальным резервным активом, который дополняет доллар США.
Защищенные от космических лучей твердой породой высокочувствительные детекторы подсчитывали квадриллионы антинейтрино, которые ежесекундно исходят из каждой из шести одинаковых активных зон энергетических реакторов.