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Цена на алюминий достигла максимума с 2011 года после переворота в Гвинее

К сегодняшнему утру цена за тонну металла выросла до 2727 долларов, что составляет +1,2 процента к прошлому закрытию.
Известия
Государственный переворот в Гвинее повлиял на стоимость алюминия.
Фонтанка.Ру
Мировой рынок алюминия на 20% зависит от поставок бокситов из африканской Гвинеи.
ТАСС
В Гвинее добывается больше половины бокситов, которые импортируют китайские производители.
Московский Комсомолец

С чего всё началось

«Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны», — написал
 он в своем Telegram-канале.

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