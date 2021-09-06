Блинкен обсудит «афганский вопрос» в Катаре и Германии

В Катаре, который был на переднем крае взаимодействия с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в настоящее время является домом для миссии США, охватывающей Афганистан, ожидается, что Блинкен встретится с американскими дипломатами, ранее работавшими в Афганистане.