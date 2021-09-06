Как сообщает деловая газета Взгляд, медики нескольких американских штатов не исключают, что на фоне стремительного прироста коронавирусных пациентов в ближайшее время в интенсивной терапии можно будет наблюдать дефицит коек.
В Катаре, который был на переднем крае взаимодействия с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также в настоящее время является домом для миссии США, охватывающей Афганистан, ожидается, что Блинкен встретится с американскими дипломатами, ранее работавшими в Афганистане.
Безработица в США в августе снизилась до 5,2% с уровня июля в 5,4%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось лишь на 235 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Губернатор штата Вирджиния Ральф Нортэм собирался убрать памятник в июне 2020 года, через несколько дней после смерти Флойда, однако этому помешал договор 1890 года о передаче статуи в собственность штата, где прописан запрет на демонтаж памятника.
Согласно правительственным источникам, на встрече подтвердился отличный уровень двусторонних отношений между Афинами и Вашингтоном и были изучены возможности для их дальнейшего углубления и расширения в таких областях, как сотрудничество в области обороны, инвестиции в стратегическую инфраструктуру и совместная работа в области энергетики и окружающей среды.
Давно ли ультраправые безнаказанно громили Офис президента, выбривали стёкла и малевали свастики на фасаде, а в США Владимир Александрович на голубом глазу говорит, будто влияние неонацистов и радикальных националистов в его стране «меньше нуля».
Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание, в рамках которого будет рассматриваться возможность обращения к конгрессу США с просьбой предоставить стране статус главного союзника Вашингтона вне НАТО.