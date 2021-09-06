У кого не хватит пороху

В России вполне вроде бы серьезные люди, военные и гражданские, рассказывают о том, что силы НАТО имеют над ВС РФ подавляющее превосходство в обычных вооружениях, особенно в современных, поэтому отразить их наступление мы не сможем без применения хотя бы тактического ядерного оружия.