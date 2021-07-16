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Экономика

Росстат: цены на бананы в России достигли максимума за пять лет

В России цены на бананы достигли максимума за пять лет.
Медиазона
Пиковый рост цен наблюдался в апреле, когда килограмм бананов стоил 89,3 рубля.
Экономика сегодня
Причем РФ входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после США и Китая.
Росбалт
Среди причин аналитики называют сочетание факторов: стабильный спрос внутри страны, ослабления курса рубля к доллару и локальный дефицит поставок из Эквадора.
РБК

С чего всё началось

Цены на бананы в магазинах установили пятилетний рекорд

Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.
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