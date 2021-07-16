Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.
Верховная рада приняла законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 11 тыс. человек, что позволит довести общее число военнослужащих до 215 тыс. Соответствующий документ в пятницу поддержали 325 депутатов при 226 необходимых.
Украина смогла убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток — 2" угрожает безопасности Киева, такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.