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В РФ биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

Цена топлива АИ-95 на бирже СПбМТСБ выросла до исторического максимума во время кризиса 2018 года, продолжается и рост стоимости АИ-92 из-за отсутствия сделки по ОПЕК + Стоимость бензина АИ-95 на бирже в России практически достигла максимальных значений в истории.В источнике

С чего всё началось

Бензин растет и не краснеет

Биржевая стоимость топлива поднялась к историческим максимумам Стоимость АИ-95 приблизилась к максимуму за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ, который был достигнут во время кризиса 2018 года.
Коммерсантъ17:56

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Цены на бензин в России установили рекорд

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Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

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Цены на бензин в России приблизились к историческому максимуму

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Биржевые цены на бензин приблизились к историческому максимуму

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Цена на бензин поднялась к историческим максимумам

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