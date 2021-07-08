Цена топлива АИ-95 на бирже СПбМТСБ выросла до исторического максимума во время кризиса 2018 года, продолжается и рост стоимости АИ-92 из-за отсутствия сделки по ОПЕК + Стоимость бензина АИ-95 на бирже в России практически достигла максимальных значений в истории.

Регион online Регион online Росбалт Deita.ru OilCapital.ru Новые Известия Kadara.ru 6auto.ru Телеканал 360° Народные новости Экономика сегодня Рамблер Эксперт Северо-Запад ФАН Премьер-новости за неделю ПолитРоссия Neftegaz.ru

С чего всё началось Бензин растет и не краснеет Биржевая стоимость топлива поднялась к историческим максимумам Стоимость АИ-95 приблизилась к максимуму за всю историю торгов на бирже СПбМТСБ, который был достигнут во время кризиса 2018 года. Коммерсантъ 17:56