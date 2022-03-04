Будьте в Плюсе

Цена на газ достигла $2400 за 1 тыс. кубометров

Цена апрельского фьючерса на газ достигла $2411,3 за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE
.
Коммерсантъ
В целом ценник на голубое топливо с начала торгов вырос уже более чем на 31%.
Life.ru
Газ в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.
Lenta.ru
Ещё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.
Финмаркет

Подробнее о событии

Цена на газ достигла $2400 за 1 тыс. кубометров
Коммерсантъвчера в 11:49
Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $2400 за тысячу кубометров
Известиявчера в 10:46
Стоимость газа в Европе обновила рекорд и достигла $2391 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 09:44
Цена газа в Европе поднялась до 2 400 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический рекорд
Комсомольская правдавчера в 10:10
Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубометров
Lenta.ruвчера в 09:58
Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометров
Интерфаксвчера в 09:56
Цена на газ в Европе выросла до $2400 и вновь обновила исторический максимум
Газета.Ruвчера в 10:24

Интересное

Торговым сетям России разрешено ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

Крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками, сообщает Минпромторг России.
RT на русском16:30

Минфин CША выпустил освобождающую от санкций компании с участием Алишера Усманова лицензию

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, которая освобождает от санкций компании с участием российского бизнесмена Алишера Усманова.
Lenta.ruвчера в 02:22

Песков заявил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части

Россия, проводя военную операцию на украинской территории, не ставит своей целью разделение Украины на части, а лишь добивается обеспечения гарантий собственной безопасности.
ТАСС16:15

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси»

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак сделал предложение о покупке «Челси» у российского владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает The Guardian.
Чемпионатвчера в 14:46

Представитель Белого дома Псаки выразила обеспокоенность блокировкой Facebook в России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала блокировку Facebook в России.
Lenta.ru16:20

РИА Новости: КНР отомстит Западу за санкции против российских кошек

Санкции против российских кошек вызвали бурную реакцию у пользователей Сети, передает Дмитрий Косырев – обозреватель издания РИА Новости.
FBM.ruвчера в 09:03

Путин заявил, что Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении соседей

Россия не имеет никаких недобрых намерений в отношении стран-соседей, все ее действия возникают исключительно в ответ на недружественные меры против нее.
ТАССвчера в 07:23

Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию применения ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации.
ТАССвчера в 14:30

Белый дом не поддерживает высказывание сенатора Грэма об убийстве Путина

Администрация Джо Байдена не выступает за убийство лидера иностранного государства или за смену режима, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Коммерсантъвчера в 15:38

Принц Саудовской Аравии допустил сокращение инвестиций в экономику США

Наследный принц Саудовской Аравии, первый заместитель премьер-министра и министр обороны страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что Саудовская Аравия может уменьшить инвестиции в США.
Коммерсантъ3 марта в 09:41