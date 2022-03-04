КоммерсантъЦена на газ достигла $2400 за 1 тыс. кубометровЦена апрельского фьючерса на газ достигла $2411,3 за 1 тыс. кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.КоммерсантъВ целом ценник на голубое топливо с начала торгов вырос уже более чем на 31%.Life.ruГаз в последние дни дорожает на фоне опасений по поводу поставок из России, обусловленных актуальной геополитической ситуацией.Lenta.ruЕщё одним фактором напряжения на рынке стала неопределенность с поставками российского угля и СПГ в Европу.ФинмаркетЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваАфиша DailyLife.ruКомсомольская правдаИзвестияSMINEWS в ПодольскеФорпост Северо-ЗападРамблерПрофильRT на русскомРЕН ТВСеверпостREGNUMНовые ИзвестияГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииЦена на газ достигла $2400 за 1 тыс. кубометровКоммерсантъвчера в 11:49Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $2400 за тысячу кубометровИзвестиявчера в 10:46Стоимость газа в Европе обновила рекорд и достигла $2391 за тысячу кубометровRT на русскомвчера в 09:44Цена газа в Европе поднялась до 2 400 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический рекордКомсомольская правдавчера в 10:10Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила 2400 долларов за тысячу кубометровLenta.ruвчера в 09:58Цена на газ в Европе установила новый максимум – $2391 за тысячу кубометровИнтерфаксвчера в 09:56Цена на газ в Европе выросла до $2400 и вновь обновила исторический максимумГазета.Ruвчера в 10:24Показать ещёОценить14Поделиться