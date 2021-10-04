Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе достигла нового абсолютного рекорда

Стоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла $1267 за 1 тыс. кубометров.
Рамблер
На торгах в США будущие контракты стоили уже 230 долларов за тонну.
Smotrim.ru
Цены на газ в Европе и Азии продолжают бить исторические рекорды.
Коммерсантъ
В Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне, «Газпром» не увеличивает экспорт, а Азия по-прежнему опережает Европу в борьбе за грузы СПГ.
Коммерсантъ

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Цена на газ в Европе достигла нового абсолютного рекорда
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