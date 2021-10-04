РамблерЦена на газ в Европе достигла нового абсолютного рекордаСтоимость ноябрьского фьючерса на эталонном хабе TTF достигла $1267 за 1 тыс. кубометров.РамблерНа торгах в США будущие контракты стоили уже 230 долларов за тонну.Smotrim.ruЦены на газ в Европе и Азии продолжают бить исторические рекорды.КоммерсантъВ Европе запасы газа находятся на исторически низком уровне, «Газпром» не увеличивает экспорт, а Азия по-прежнему опережает Европу в борьбе за грузы СПГ.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦена на газ в Европе достигла нового абсолютного рекордаРамблер23:47Цены на уголь в Европе подскочили на 30%News.ru23:56Лучше рынка «Газпром»Expert.ru17:00Газ вышел на неизведанную территориюКоммерсантъ18:04Показать ещёОценить29Поделиться