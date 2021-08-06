ICE Futures на открытие торгов в пятницу, 6 августа, на фоне аварии на заводе «Газпром газопереработки» («дочка» «Газпрома») впервые превысила €44,4 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $543 за 1 тыс. куб. м. К 11:30 мск котировки поднялись еще выше — до $546,3 за 1 тыс. куб. м, сообщает «РИА Новости».
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, снизился на 19,08 копейки - до 86,4621 рубля, курс доллара - на 3,76 копейки, до 73,1304 рубля, следует из данных Банка России.