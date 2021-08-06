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Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе обновила рекорд и превысила 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости
Из-за пожара прокачка через газопровод "Ямал-Европа" снизилась вдвое.
ПРАЙМ
В ночь на четверг, 5 августа, под Новым Уренгоем загорелось здание завода "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту.
ПРАЙМ
«Газпром» последовательно отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и по газопроводу Ямал — Европа.
РБК

С чего всё началось

Цена газа в Европе на бирже
 ICE Futures на открытие торгов в пятницу, 6 августа, на фоне аварии на заводе «Газпром газопереработки» («дочка» «Газпрома») впервые превысила €44,4 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $543 за 1 тыс. куб. м. К 11:30 мск котировки поднялись еще выше — до $546,3 за 1 тыс. куб. м, сообщает «РИА Новости».

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