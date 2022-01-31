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Цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов

Фьючерсы на газ в Европе в понедельник, 31 января, подешевели на 6,5 процента к расчетной цене пятницы — примерно до 984,4 доллара за тысячу кубометров.
Lenta.ru
Стоимость мартовских фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии составила примерно 1040 долларов, и в первые часы торгов показатель снижался вплоть до 989 долларов.
РИА Новости
В последние 1-1,5 часа торгов стоимость колебалась уже в пределах 970-990 долларов.
РИА Новости
В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара.
Finam.Ru

Подробнее о событии

В Европе упала цена на газ
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