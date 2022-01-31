Организаторы предлагают создать игру о космическом прогрессе России, порассуждать о выдающихся деятелях культуры и искусства, а также рассказать о постоянном совершенствовании системы социального лифта.
Астрономы при помощи трехмерного моделирования определили происхождение надаркадных нисходящих потоков на Солнце, которые представляют собой темные пальцеобразные структуры, наблюдаемые во время солнечных вспышек.
Напомним, в декабре 2021 года стало известно о провале испытаний перспективной американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A, разрабатываемой по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) в интересах ВВС США.