ВедомостиЦена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. мЦена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.ВедомостиСтоимость январского фьючерса на эталонном хабе TTF в Нидерландах обвалилась более чем на 21%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.Life.ruРост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.OilCapital.ruО росте цен на газ — в материале «Ъ» «Ямало ли что с газом случится».КоммерсантъЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВМИР 24Газета.RuПрофильФАНREGNUMЦентральная Служба НовостейRT на русскомНовый ДеньУтроNewsТелеканал 360°РамблерНациональная служба новостейИзвестияИА Красная ВеснаНовые ИзвестияКомсомольская правдаРадио 1ForbesИнфоросЦарьградПодробнее о событииЦена на газ в Европе к закрытию торгов упала почти на 30%, ниже $1500Коммерсантъвчера в 12:52Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за тысячу кубометровГазета.Ruвчера в 13:36Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. мТАССвчера в 12:24Газ в Европе упал в цене на 28%Московский Комсомолецвчера в 12:16Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500RT на русскомвчера в 12:04Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию упали почти на 30%, ниже $1500 за тысячу кубовПРАЙМвчера в 12:34Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 2000 долларов за тысячу кубов после паденияРИА Новости22 декабря в 08:29Показать ещёОценить143Поделиться