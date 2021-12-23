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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м

Цена на газ на закрытии торгов в Европе опустилась ниже $1500 за 1000 куб. м, сообщил ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
Ведомости
Стоимость январского фьючерса на эталонном хабе TTF в Нидерландах обвалилась более чем на 21%, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE
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Life.ru
Рост произошел на фоне отказа «Газпрома» резервировать мощности для транзита газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию через Польшу на вторник.
OilCapital.ru
О росте цен на газ — в материале «Ъ» «Ямало ли что с газом случится».
Коммерсантъ

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Цена газа в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $1500 за 1 тыс. куб. м
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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500
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