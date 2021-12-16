ВедомостиЦена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октябряСпотовая цена на газ в Европе в четверг, 16 декабря, достигала максимальных значений с 6 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.ВедомостиК 19:15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки $1 653 за 1 тыс. куб. м, или €141,5 за МВт⋅ч.ТАССОщутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.ПРАЙМЭксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMInfinicaЦентральная Служба НовостейИзвестияВечерняя МоскваИнвест-ФорсайтФАНЦарьградПрофильРЕН ТВИнфоросКомсомольская правдаRT на русскомРБКГазета.RuРамблерПодробнее о событииЦена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октябряВедомости12:36Цена газа в Европе поднялась выше $1 700 за 1 тыс. куб. мТАСС11:27Самое цитируемоеСтоимость газа на европейской бирже ICE поднялась выше $1700 за тысячу кубометровРБК12:22Цена газа в Европе впервые за два месяца превысила 1700 долларов за тысячу кубометровРИА Новости11:36Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометровRT на русском11:24Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометровПрофиль11:06Цены фьючерсов на газ в Европе после $1700 к закрытию торгов опустились до $1595 за тысячу кубовПРАЙМ12:45Показать ещёОценить242Поделиться