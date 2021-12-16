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Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октября

Спотовая цена на газ в Европе в четверг, 16 декабря, достигала максимальных значений с 6 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.
Ведомости
К 19:15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки $1 653 за 1 тыс. куб. м, или €141,5 за МВт⋅ч.
ТАСС
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с апреля-мая, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
ПРАЙМ

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Цена на газ в Европе поднялась выше $1700 за тысячу кубометров впервые с октября
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