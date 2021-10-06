-> Акции "Газпрома" обновили исторический максимум Акции "Газпрома" на фоне бьющих рекорды газовых котировок росли три дня подряд и на открытии Московской биржи подорожали на 1,55% до исторического максимума - 397 рубля за акцию.
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело о покушении на убийство мужчины в метро Москвы, а также по факту применения насилия в отношении представителя власти.
В краснодарском ЦСИ «Типография» 8 октября откроется международная выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» На выставке будут представлены инсталляции, фотографии, живопись, видео и графика.