Будьте в Плюсе

Цена на газ в Европе после рекордного скачка упала до 1200 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсных контрактов на поставку газа в Европу резко упала до $1500 за тысячу кубометров, сообщает сайт биржи ICE.
Газета.Ru
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы.
РИА Новости
-> Акции "Газпрома" обновили исторический максимум Акции "Газпрома" на фоне бьющих рекорды газовых котировок росли три дня подряд и на открытии Московской биржи подорожали на 1,55% до исторического максимума - 397 рубля за акцию.
Finam.Ru
Европейские цены на газ также были поддержаны сохраняющейся озабоченностью по поводу дефицита поставок, говорят аналитики Engie Energyscan.
Profinance.ru

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

Подробнее о событии

Цена газа в Европе пробила очередной исторический максимум, превысив $1900
Национальная служба новостейвчера в 04:37
Цена на газ в Европе после рекордного скачка упала до 1200 долларов за тысячу кубометров
РИА Новостивчера в 10:25
Цена газа в Европе обновила исторический максимум
Парламентская газетавчера в 02:59
Цена газа в Европе обвалилась почти на $700 к финалу биржевых торгов
Аргументы и Фактывчера в 15:27
Бьет рекорды: цена на газ в Европе пробила $1900 за тысячу кубометров
РЕН ТВвчера в 04:59
Цена газа в Европе впервые превысила $1900 за тысячу кубометров
Коммерсантъвчера в 02:46
Цена газа в Европе превысила $1900 за 1000 кубометров
RT на русскомвчера в 04:49

Интересное

Бастрыкин поручил возбудить два новых дела после избиения мужчины в метро Москвы

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело о покушении на убийство мужчины в метро Москвы, а также по факту применения насилия в отношении представителя власти.
Агентство Москва17:19

В Краснодаре откроется выставка художников из Европы, США и России

В краснодарском ЦСИ «Типография» 8 октября откроется международная выставка «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» На выставке будут представлены инсталляции, фотографии, живопись, видео и графика.
Юга.рувчера в 03:42