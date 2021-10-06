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Цена на газ в Европе после рекордного скачка упала до 1200 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе после рекордного скачка снизилась до 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
РИА Новости
В самой Европе главной причиной наблюдаемого энергетического кризиса называют неблагоприятные условия на рынке газа.
RT на русском
Всего за сентябрь среднее значение контракта «на день вперед» на хабе TTF в Нидерландах — главной газовой площадке Европы — составило $759 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Из-за того, что почти все свободные объемы СПГ ушли на азиатский рынок, к концу сентября в Европе образовался дефицит газа в 14 млрд кубометров, необходимый для заполнения подземных хранилищ.
Нефтегазовая вертикаль

С чего всё началось

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября вновь достигла исторического рекорда -- $1900 за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE
).

Подробнее о событии

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