На платформе для стримеров Twitch (принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon) произошла масштабная утечка: на форуме 4Chan выложен файл весом 126 Гб, содержащий в том числе исходный код платформы, переписку и данные о доходах стримеров.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу привлек к дисциплинарной ответственности должностных лиц Западного военного округа, отправивших военнослужащих на церемонию венчания потомка династии Романовых в минувшую пятницу, сообщил РИА Новости источник в военном ведомстве.