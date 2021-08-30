ПРАЙМЦена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $598 за тысячу кубометровИтак, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в понедельник, 30 августа, открыла торги на отметке почти в 600 долларов за тысячу кубометров.ПРАЙМЦены начали расти после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь.РБКК настоящему моменту цена снизилась до около $586 за 1 тыс. куб. м.ТАССКак сообщили в «Газпроме», строительство «Северного потока-2» находится на финальной стадии.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВRT на русскомИзвестияМуксун.fmНародные новостиRuposters.ruГазета.RuНациональная служба новостейКапитал страныThe Moscow PostФАНLife.ruРБКДума ТВС чего всё началось Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов взлетела до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м. Позднее она снизилась до €48,2.РБК04:05Подробнее о событииГазовые цены приблизились к $600 за тыс. кубовНефтегазовая вертикаль05:16Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметкеРБК04:05Цена на газ в Европе преодолела отметку в $590 за 1 тыс. куб. мТАСС03:16В Европе снова взлетели цены на газВестник Кавказа04:14Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $590 за тысячу кубометровRT на русском03:12Стоимость газа в ЕС приблизилась к $600Expert.ru04:03Цены на газ в ЕС обновили годовой максимумИА Красная Весна27 августа в 15:19Показать ещёОценить84Поделиться