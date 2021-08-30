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Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $598 за тысячу кубометров

Итак, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в понедельник, 30 августа, открыла торги на отметке почти в 600 долларов за тысячу кубометров.
ПРАЙМ
Цены начали расти после объявления итогов аукциона по бронированию дополнительных мощностей по транзиту газа через Украину на сентябрь.
РБК
К настоящему моменту цена снизилась до около $586 за 1 тыс. куб. м.
ТАСС
Как сообщили в «Газпроме», строительство «Северного потока-2» находится на финальной стадии.
РБК

С чего всё началось

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures с начала торгов взлетела
 до €49 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $598 за 1 тыс. куб. м. Позднее она снизилась до €48,2.

Подробнее о событии

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