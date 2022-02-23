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Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE.
Ведомости
В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.
Finam.Ru
Топливо стало дорожать на фоне напряжения на границе с Украиной и заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.
Экономика сегодня
Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Ведомости05:50
Цена на спотовый газ в Европе выросла сразу на 5%
Smotrim.ru07:21
Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометров
OilCapital.ru06:25
Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров
RT на русском08:05
Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. м
ТАСС08:03
По данным ICE, стоимость фьючерсов на газ колеблется в диапазоне $937,6 - 987,3 за тысячу кубометров
ПРАЙМ04:59
Цена на газ в Европе выросла более чем на 10% на фоне событий на Украине
Аргументы и Фактывчера в 03:18

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