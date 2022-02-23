ВедомостиЦена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометровСтоимость газа в Европе в ходе сегодняшних торгов впервые с 14 февраля превысила $1000 за 1000 куб. м, следует из данных биржи ICE.ВедомостиВ конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов.Finam.RuТопливо стало дорожать на фоне напряжения на границе с Украиной и заявления президента РФ Владимира Путина о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик.Экономика сегодняИсторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.Finam.RuЧитать далееСвернутьРамблерРамблерLife.ruPublic OpinionOilCapital.ruRT на русскомПрофильФАНCT newsРоссийская газетаЭкономика сегодняREGNUMПодробнее о событииЦена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометровВедомости05:50Цена на спотовый газ в Европе выросла сразу на 5%Smotrim.ru07:21Цена на газ в Европе снова превысила $1000 за тысячу кубометровOilCapital.ru06:25Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометровRT на русском08:05Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1 000 за 1 тыс. куб. мТАСС08:03По данным ICE, стоимость фьючерсов на газ колеблется в диапазоне $937,6 - 987,3 за тысячу кубометровПРАЙМ04:59Цена на газ в Европе выросла более чем на 10% на фоне событий на УкраинеАргументы и Фактывчера в 03:18Показать ещёОценить211Поделиться