В Минобороны РФ опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для Международной космической станции.
Министерство энергетики ФРГ назвало приостановку сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток 2" регуляторным вопросом и промежуточным этапом в этом процессе, который не скажется на энергоснабжении Германии, заявила РИА Новости представитель ведомства Сузанне Унград.
Руководителя объединенной редакции РБК Петра Канаева вызвали в суд для привлечения к административной ответственности за цитирование иностранных агентов без указания на их статус и упоминание запрещенного в России террористического движения «Талибан» без соответствующей маркировки.
«QR-код содержит информацию о завершении в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факте перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода», — сказано в документе.