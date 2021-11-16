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Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров впервые с конца октября

Биржевая цена на газ в Европе в ходе сегодняшних торгов превысила $1000 за тысячу куб. м впервые с 27 октября, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ведомости
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета — начале осени.
РИА Новости
Тем временем компания «Газпром» не забронировала дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
ФАН
Аналитики утверждают, что причиной увеличения стоимости стало снижение номинаций на поставку природного газа из Норвегии в страны Евросоюза.
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Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли 1100 долларов
РИА Новости11:33
Цена газа в Европе поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м впервые с 20 октября
ТАСС11:39
Цены фьючерсов на газ в Европе превысили 1100 долларов впервые с конца октября
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Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
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