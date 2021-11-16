КоммерсантъЦена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометровЦена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с 20 октября превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.КоммерсантъРост составил 4,8%, что следует из опубликованных данных биржи ICE.ТК ЗвездаЕще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.ПРАЙМЭксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПятый каналПятый каналТВ ЦентрПрофильГазета.RuИноСМИГЛАС.RUИзвестияЦарьградВечерняя МоскваРамблерНевские НовостиRT на русскомНовый ДеньРоссийская газетаИнфоросLife.ruНТВNewInformКомсомольская правдаТК ЗвездаПодробнее о событииЦена на газ в Европе впервые с октября выросла на 4%, до 1150 долларов за тысячу кубовРИА Новости02:51Цены на газ в Европе резко выросли после приостановки сертификации «Северного потока – 2»ГЛАС.RUвчера в 06:06Газ в Европе вновь подорожал после приостановки сертификации «Северного потока -2»Banki Loans02:49Цена газа в Европе в ходе торгов превышала $1160 за 1 тыс. куб. мТАСС03:45Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с конца октября достигли $1150, растут на 5%ПРАЙМ03:02Цена на газ в Европе превысила $1150 за тысячу кубометровПрофиль03:16Цена на газ в Европе выросла на фоне возможной приостановки сертификации «Северного потока – 2»Взгляд.рувчера в 04:52Показать ещёОценить445Поделиться