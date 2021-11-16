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Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Цена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые с 20 октября превысила $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE
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Коммерсантъ
Рост составил 4,8%, что следует из опубликованных данных биржи ICE.
ТК Звезда
Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
ПРАЙМ
Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
ПРАЙМ

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