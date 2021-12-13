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Цена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ведомости
На максимуме за день январские газовые фьючерсы на голландском хабе TTF торговались
 по €118,7 за 1 МВт·ч, прибавляя больше 12% к цене прошлого закрытия.
Forbes
В ноябре контракт «на день вперед» торговался на TTF в среднем по $945, в декабре — $1134 за тысячу кубометров.
OilCapital.ru
Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Агентство нефтегазовой информации

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