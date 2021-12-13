ВедомостиЦена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октябряБиржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.ВедомостиПо итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.РИА НовостиЧтобы «Северный поток — 2» начал работать, зеленый свет должны дать немецкий регулятор (Федеральное сетевое агентство) и Еврокомиссия.ForbesОбщий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.ТАССЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMNewInformПрофильФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняКапитал страныРоссийская газетаOilCapital.ruLife.ruНародные новостиИнфоросИнвест-ФорсайтRT на русскомКомсомольская правдаПолитРоссияРБК ИнвестицииГлавный региональныйГазета.RuЦарьградПодробнее о событииЦены фьючерсов на газ в Европе выросли до 1370 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 13:29Стоимость газа на рынке ЕС превысила 1300 долларов впервые с октябряЭкономика сегоднявчера в 02:49В Бельгии предупредили о скачке цен на газИА Красная Веснавчера в 10:51Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларовРоссийская газетавчера в 03:26Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли на 11%, до уровня $1370ПРАЙМвчера в 13:16Стоимость газа в Европе выросла на 7,5%ФАНвчера в 02:42Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов закрепились на уровне выше $1200Агентство нефтегазовой информации11 декабря в 00:04Показать ещёОценить857Поделиться