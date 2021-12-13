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Цена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ведомости
По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
РИА Новости
Чтобы «Северный поток — 2» начал работать, зеленый свет должны дать немецкий регулятор (Федеральное сетевое агентство) и Еврокомиссия.
Forbes
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.
ТАСС

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