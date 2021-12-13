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Цена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октября

Биржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.
Ведомости
Утром 13 декабря спотовая цена газа в Европе приблизилась к $1360 за тысячу кубометров.
Интерфакс
Январские контракты на топливо продолжают дорожать.
РИА Новости
Эксперты связывают рост с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
РИА Новости

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Цены фьючерсов на газ в Европе превысили $1300 за тысячу кубометров
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