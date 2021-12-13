ВедомостиЦена на газ в Европе превысила $1300 за тысячу кубометров впервые с октябряБиржевые цены на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 13 декабря, поднялись выше отметки $1300 за тысячу куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.ВедомостиУтром 13 декабря спотовая цена газа в Европе приблизилась к $1360 за тысячу кубометров.ИнтерфаксЯнварские контракты на топливо продолжают дорожать.РИА НовостиЭксперты связывают рост с низким уровнем наполнения европейских подземных хранилищ, ограничением предложения от основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.РИА НовостиЧитать далееСвернутьNewInformNewInformПрофильЭкономика сегодняКапитал страныФАНREGNUMИА Красная ВеснаРоссийская газетаЦарьградНародные новостиLife.ruOilCapital.ruПолитРоссияКомсомольская правдаРБК ИнвестицииГазета.RuRT на русскомИнфоросПодробнее о событииЦены фьючерсов на газ в Европе превысили $1300 за тысячу кубометровПрофиль02:50Цены на газ в Европе достигли максимума с начала октябряExpert.ru04:56Стоимость фьючерсов на газ в Европе превысила $1300 за тыс. куб. м. впервые с октябряBanki Loans03:26Цена на газ в Европе превысила 1 300 долларов впервые с октябряАргументы и Факты05:15Цена на газ в Европе превысила $1 300 за 1 тыс. куб. м впервые с октябряТАСС02:29Цена фьючерсов на газ в Европе растет на 7% и впервые с октября превышает $1300 за тысячу кубовПРАЙМ02:16Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с октября превысили 1250 долларов за тысячу кубовРИА Новости10 декабря в 11:27Показать ещёОценить815Поделиться