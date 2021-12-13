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Заявление главы МИД ФРГ о «Северном потоке — 2» повысило рыночную цену на газ

Стоимость газа в Европе превысила 1350 долларов за тысячу кубометров и держится на этом уровне весь день.
BFM.ru
В ходе торгов стоимость топлива на хабе TTF в Нидерландах поднималась почти на 13% — до €119,4 за МВт⋅ч, или $1389 за 1 тыс. кубометров.
RT на русском
Федеральное сетевое агентство Германии ещё в ноябре приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока — 2». Процедуру обещали возобновить после того, как компания создаст дочернее предприятие на территории ФРГ.
RT на русском
«С регулятором продолжается работа. Компания выполняет все требования регулятора. Здесь надо просто набраться терпения», — заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском

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Заявление главы МИД ФРГ спровоцировало повышение цен на газ в Европе
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