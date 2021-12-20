"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой", - пожаловался поляк в ходе XXIII Мирового нефтяного конгресса в США.