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Цена на газ в Европе превысила $1,7 тыс. за тысячу кубометров

Согласно данным торгов, цена за январский фьючерс на хабе в Нидерландах по состоянию на 10:43 мск выросла до $1732 за 1 тыс. куб. м, или €148,87 за 1 МВт ч.
Коммерсантъ
Стоимость газа выросла в цене после новостей о том, что «Газпром» на аукционе не стал бронировать мощности газопровода Ямал–Европа на пятницу, уточнила газета «Известия».
Телеканал 360°
"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой", - пожаловался поляк в ходе XXIII Мирового нефтяного конгресса в США.
Царьград
Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал - Европа и на аукционе в воскресенье забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита через Польшу на сегодня.
ТАСС

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Биржевая цена на газ в Европе вновь превысила $1700
РБК02:57
Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубометров
Финмаркет02:51
Цены на газ в Европе растут почти на 9% и вновь превышают $1700
ПРАЙМ02:15
Цены на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометров
RT на русском02:25
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах превысила 1700 долларов
Lenta.ru02:25
Газовые фьючерсы превысили 1700 долларов за тысячу кубометров
ФАН02:24
Цена газа в Европе на открытии торгов вновь поднялась выше $1700 за 1 тыс. куб. м
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