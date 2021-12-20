"Стоимость газа сейчас очень высока. Как вы, вероятно, знаете, спрос в Европе сейчас гораздо выше, чем предложение. Существует риск того, что зима будет тяжёлой", - пожаловался поляк в ходе XXIII Мирового нефтяного конгресса в США.
Как следует из данных платформы GSA Platform, "Газпром" продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал - Европа и на аукционе в воскресенье забронировал лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита через Польшу на сегодня.
Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключенных.
Сотрудники Следственного комитета России Магаданской области рассматривают несколько версий гибели депутата городской думы Магадана Александра Крамаренко, которого обнаружили мертвым в его офисе на Камчатке.