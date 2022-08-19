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Цена на газ в Европе превысила $2700 после заявления о приостановке «Северного потока»

Цена газа в Европе во время торгов на бирже выросла более, чем на 5% впервые с начала марта и превысила $2700 из-за сообщений о приостановке поставок по газопроводу "Северный поток" на трое суток в целях ремонта.
Газета.Ru
Общий рост стоимости газа за день составляет более 8%.
ТАСС
По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), на 14 августа запасы газа в европейских хранилищах восполнены на 74,73%.
News.ru
19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
RT на русском

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Цена на газ в Европе превысила $2700 за тысячу кубометров впервые с марта
REGNUM12:50
Цена газа в Европе превысила $2700 на новости о приостановке поставок «Северного потока»
ТАСС12:39
Цена газа в Европе превысила отметку $2600
ИА SM-News17 августа в 01:49
Цены на газ в Европе подскочили выше 2700 долларов за тысячу кубов на новостях по «Северному потоку»
ПРАЙМ12:08
Цена газа в Европе превысила отметку $2600
OilCapital.ru09:11
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше $2,7 тысячи
RT на русском12:13
Цена газа в Европе превысила 2600 долларов впервые с марта
Петербург216 августа в 16:07

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