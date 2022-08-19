Цена газа в Европе во время торгов на бирже выросла более, чем на 5% впервые с начала марта и превысила $2700 из-за сообщений о приостановке поставок по газопроводу "Северный поток" на трое суток в целях ремонта.
19 августа «Газпром» сообщил, что 31 августа единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» будет остановлен на трое суток для технического обслуживания и планово-предупредительных работ.
Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщает "Газпром".
Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.
Джефф Кили объявил, что на церемонии открытия gamescom 2022, помимо прочего, покажут и The Outlast Trials — анонсированный в конце 2019 года кооперативный хоррор, которым занимаются создатели Outlast из студии Red Barrels.