ТАССЦена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $600 за 1 тыс. кубометров в преддверии отчета "Газпрома" по МСФО за I полугодие.ТАССЦена газа на спотовом рынке Европы также демонстрирует рост.Finam.RuАгентство сообщает, что на высокие цены влияют низкий уровень запасов в северо-западных газохранилищах Европы и неясность с началом прокачки газа по "Северному потоку — 2".Газета.RuДо конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа".ФинмаркетЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВНовый ДеньRT на русскомИзвестияInc-news.ruМуксун.fmНациональная служба новостейИА Красная ВеснаМИР 24РосбалтНародные новостиТерритория новостейRuposters.ruГазета.RuПрофильС чего всё началось Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $600 за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE. РБКвчера в 12:17Подробнее о событииЦена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $598 за тысячу кубометровПРАЙМвчера в 04:25Цена на газ в Европе достигла 610 долларов за 1 тыс. кубометровВзгляд.рувчера в 12:36Биржевая цена на газ в Европе впервые превысила 600 долларов за тысячу кубометровРИА Новостивчера в 11:45Цены на газ в Европе превысили рекордные $600 за 1 тыс. кубометровРБКвчера в 12:17Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $600 за тысячу кубометровRT на русскомвчера в 11:13Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»ТАССвчера в 11:02Цена на газ в Европе превысила рекордную отметку в 600 долларов за тысячу кубометровLenta.ru23:06Показать ещёОценить675Поделиться