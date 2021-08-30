Перовскитные солнечные ячейки проходят испытания на борту МКС

Восемь образцов ячеек и материалов были отправлены на МКС в этом месяце и еще 25 образцов отправятся на станцию весной 2022 г. Эти образцы солнечных ячеек монтируются снаружи станции, на обшивке.