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Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $600 за 1 тыс. кубометров в преддверии отчета "Газпрома" по МСФО за I полугодие.
ТАСС
Цена газа на спотовом рынке Европы также демонстрирует рост.
Finam.Ru
Агентство сообщает, что на высокие цены влияют низкий уровень запасов в северо-западных газохранилищах Европы и неясность с началом прокачки газа по "Северному потоку — 2".
Газета.Ru
До конца сентября у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование транзитных мощностей газопровода "Ямал-Европа".
Финмаркет

С чего всё началось

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $600 за 1 тыс. куб. м, следует
 из данных биржи ICE.

Подробнее о событии

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Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $600 за тысячу кубометров
RT на русскомвчера в 11:13
Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»
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Цена на газ в Европе превысила рекордную отметку в 600 долларов за тысячу кубометров
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