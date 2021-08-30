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Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $600 за 1 тыс. кубометров в преддверии отчета "Газпрома" по МСФО за I полугодие.
ТАСС
Однако позже цена снизилась до уровня в 586 долларов за тысячу кубометров.
Национальная служба новостей
По данным «Газпрома», за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м.
RT на русском
В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.
Финмаркет

С чего всё началось

Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF достигла отметки €49,26 за 1 тыс. кВт·ч, что эквивалентно $600 за 1 тыс. куб. м, следует
 из данных биржи ICE.

Подробнее о событии

Цены на газ в Европе превысили рекордные $600 за 1 тыс. кубометров
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Цена на газ в Европе превысила $600 за 1 тыс. кубометров перед отчетом «Газпрома»
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