В конце 2021 года ожидается запуск почти достроенного газопровода "Северный поток 2". Вопросы регулирования работы магистрали в настоящее время находятся на рассмотрении соответствующих контролирующих органов.
На графике представлена динамика ключевой ставки и потребительской инфляции в России Банк России должен сохранять ястребиный настрой, чтобы взять под контроль инфляционные ожидания, пишет экономист Bloomberg Economics Скотт Джонсон.
В новой предварительной сборке впервые представлен виджет Microsoft 365, но использовать его смогут только пользователи, которые прошли авторизацию в своей учётной записи Azure Active Directory на устройствах с Windows 11.