Плотность энергии новой хлорной батареи в 6 раз больше, чем у литий-ионных

В случае хлорной батареи хлорид натрия или хлорид лития преобразуется в хлорин – слишком реактивный, чтобы его можно было эффективно снова превратить в хлорид, пишет New Atlas.